Call of Duty Mobile запускает режим «Black Ops 4 - Reloaded» с легендарными специалистами
В рамках 4-го сезона Call of Duty Mobile под названием «Infinity Realm» игрокам стал доступен новый временный режим — «Black Ops 4 - Reloaded». Этот ивент уже называют одним из лучших с момента запуска игры, и неудивительно: он возвращает на поле боя легендарных специалистов из Call of Duty: Black Ops 4.
Специалисты и особенности геймплея
На старте режима доступны четыре персонажа:
Seraph,
Firebreak (с огнемётом),
Prophet,
Battery.
Каждый из них имеет уникальный навык и эксклюзивную экипировку, что добавляет глубину и тактическое разнообразие в каждое столкновение.
Механики и баланс
Максимальное здоровье: 150 HP,
Медленное восстановление здоровья, компенсированное неограниченными лечебными шприцами (но с кулдауном),
Долгие перезарядки умений, требующие взвешенного подхода к каждому бою.
Оценка сообщества и сроки ивента
Несмотря на традиционный скепсис части аудитории, в комментариях под трейлером пользователи пишут: «Лучшее событие с запуска CoD Mobile!». Помимо динамичного геймплея, игроки довольны и наградами за участие.
Ивент будет доступен до 21 мая, так что не упустите шанс попробовать один из самых атмосферных и проработанных режимов текущего сезона.