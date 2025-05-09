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Call of Duty Mobile запускает режим «Black Ops 4 - Reloaded» с легендарными специалистами


В рамках 4-го сезона Call of Duty Mobile под названием «Infinity Realm» игрокам стал доступен новый временный режим — «Black Ops 4 - Reloaded». Этот ивент уже называют одним из лучших с момента запуска игры, и неудивительно: он возвращает на поле боя легендарных специалистов из Call of Duty: Black Ops 4.

Специалисты и особенности геймплея

На старте режима доступны четыре персонажа:

  • Seraph,

  • Firebreak (с огнемётом),

  • Prophet,

  • Battery.

Каждый из них имеет уникальный навык и эксклюзивную экипировку, что добавляет глубину и тактическое разнообразие в каждое столкновение.

Механики и баланс

  • Максимальное здоровье: 150 HP,

  • Медленное восстановление здоровья, компенсированное неограниченными лечебными шприцами (но с кулдауном),

  • Долгие перезарядки умений, требующие взвешенного подхода к каждому бою.

Оценка сообщества и сроки ивента

Несмотря на традиционный скепсис части аудитории, в комментариях под трейлером пользователи пишут: «Лучшее событие с запуска CoD Mobile!». Помимо динамичного геймплея, игроки довольны и наградами за участие.


Ивент будет доступен до 21 мая, так что не упустите шанс попробовать один из самых атмосферных и проработанных режимов текущего сезона.

Категория:
Новости / Новинки
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