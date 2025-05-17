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Final Fantasy XIV Mobile — технический тест в Китае стартует 23 мая


В сотрудничестве Square Enix и Tencent готовится первый крупный замер нагрузки для Final Fantasy XIV Mobile — мобильной версии культовой MMORPG.

Как попасть на тест

  • Приём заявок уже открыт через китайский маркет 3839.

  • Участникам нужен Android-смартфон; iOS-пользователям остаётся ждать следующих волн.

  • 23 мая избранные получат письма-приглашения, а в 10:00 по пекинскому времени в этот же день откроются тестовые сервера.

  • Сроки отключения серверов не раскрыты, но организаторы предупреждают: весь прогресс будет обнулён.

  • Из языков заявлен только китайский.

Что обещает мобильная версия

  • Полная лицензия Final Fantasy XIV. Авторы адаптируют механики оригинала, существующего уже 11 лет, для сенсорного управления.

  • Сезонные ивенты и мини-игры. Гонки на Чокобо, рыбалка, а также возможность свободно менять класс персонажа, сохраняя прогресс оружия.

  • «Взрослый» сюжет с несколькими ветками — редкость для мобильного рынка, где историю часто отодвигают на второй план.

Финансовый вопрос

Главная интрига — ежемесячная подписка. В Китае игроки привыкли платить за косметику или ускорители, а не за сам вход в игру. Разработчики ещё не раскрыли цену, но именно она может стать основным барьером для массовой аудитории.

Почему это важно. Если тест покажет стабильную работу серверов и найдёт компромисс в монетизации, Final Fantasy XIV Mobile рискует задать новый стандарт для MMO на смартфонах: полноценная «большая» игра без урезанных механик и агрессивного доната. Пока же ценителям серии остаётся зарегистрироваться, скрестить пальцы и ждать письма 23 мая.

Категория:
Новости / Новинки
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