Final Fantasy XIV Mobile — технический тест в Китае стартует 23 мая
В сотрудничестве Square Enix и Tencent готовится первый крупный замер нагрузки для Final Fantasy XIV Mobile — мобильной версии культовой MMORPG.
Как попасть на тест
Приём заявок уже открыт через китайский маркет 3839.
Участникам нужен Android-смартфон; iOS-пользователям остаётся ждать следующих волн.
23 мая избранные получат письма-приглашения, а в 10:00 по пекинскому времени в этот же день откроются тестовые сервера.
Сроки отключения серверов не раскрыты, но организаторы предупреждают: весь прогресс будет обнулён.
Из языков заявлен только китайский.
Что обещает мобильная версия
Полная лицензия Final Fantasy XIV. Авторы адаптируют механики оригинала, существующего уже 11 лет, для сенсорного управления.
Сезонные ивенты и мини-игры. Гонки на Чокобо, рыбалка, а также возможность свободно менять класс персонажа, сохраняя прогресс оружия.
«Взрослый» сюжет с несколькими ветками — редкость для мобильного рынка, где историю часто отодвигают на второй план.
Финансовый вопрос
Главная интрига — ежемесячная подписка. В Китае игроки привыкли платить за косметику или ускорители, а не за сам вход в игру. Разработчики ещё не раскрыли цену, но именно она может стать основным барьером для массовой аудитории.
Почему это важно. Если тест покажет стабильную работу серверов и найдёт компромисс в монетизации, Final Fantasy XIV Mobile рискует задать новый стандарт для MMO на смартфонах: полноценная «большая» игра без урезанных механик и агрессивного доната. Пока же ценителям серии остаётся зарегистрироваться, скрестить пальцы и ждать письма 23 мая.