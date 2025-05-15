Auroria: a playful journey — тёплый MMO-песочница от HK Hero Entertainment уже доступна в 13 странах

Пока гиганты жанра меряются масштабами и графикой, HK Hero Entertainment выбрасывает на карту свежую карту — Auroria: a playful journey. Клиент весом 3,4 ГБ уже можно скачать в Google Play и App Store 13 регионов (среди них Таиланд и Филиппины), однако говорить о полноценном глобальном релизе пока рано — поддерживается лишь английский язык.

Открытый мир без границ и лишних экранов загрузки

Живое MMO-пространство. Сразу после первого входа вы видите других искателей приключений: никаких отдельных инстансов, заявок в друзья и телепортов — мир общий по умолчанию.

Квесты вместо гринда. Авторы делают ставку на сюжетные поручения и события в мире, а не бесконечную рубку мобов ради уровней.

Атмосфера — половина игры

Музыкальный релакс. Спокойная фортепианная тема, вплетённая в шум ветра и пение цикад, задаёт темп: здесь важнее отдых, чем угар фарма.

Солнечный вайб. Локации купаются в мягком свете, поэтому сравнения с мрачной космососказкой No Man’s Sky и диноприключением Palworld кажутся поверхностными. Из треугольника «исследование — крафт — выживание» Auroria выбирает именно исследование.

Коллекционные питомцы-помощники

По мере прогресса вы приручаете всё более редких существ, каждое со своей ролью — кто-то ускоряет добычу ресурсов, кто-то усиливает героя в бою. Погоня за «эпиками» придаёт квестам долгосрочную мотивацию.

Почему стоит следить дальше

Локализация. Западные серверы подтвердят, когда появятся новые языки — спрос есть, а значит анонс глобалки лишь вопрос времени.

Контент-патчи. Разработчики уже намекнули на сезонные ивенты и расширение карты: опыт HK Hero Entertainment с мобильными MMO показывает, что поддержка длинной не будет проблемой.

Итог. Auroria: a playful journey — не очередной клон «выживальщиков». Это неспешная ММО, где главное — эстетика приключения и уют. Если вам ближе прогулка по залитым солнцем холмам, чем хардкорный рейд-виж в подземелья, стоит попробовать — пусть пока и через «полу-софт-лонч».