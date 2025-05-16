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Shogun Showdown — самурайская тактика добралась до iOS и Android


15 мая на мобильных платформах вышла Shogun Showdown — хардкорная пошаговая стратегия, получившая «крайне положительные» отзывы ещё на ПК (релиз 5 сентября 2024 года).

Что нового в мобильной версии

  • Поддержка контроллеров. Любители тактильных кнопок могут подключить геймпад и играть как на консоли.

  • Русский язык в меню App Store (но сама игра в РФ пока недоступна). Официальных комментариев о причинах нет; в сети предлагают «особую ссылку» для обхода регионального ограничения.

  • Размер кампании — около 30 часов, а благодаря настройке сложности геймплей переключается от расслабленной медитации до настоящего «роуга» для хардкорщиков.

Геймплейные акценты

  • Каждый ход имеет вес. Поле боя — это шахматная доска, где важно не только нанести удар, но и встать в правильную клетку, чтобы не подставиться под контратаку.

  • Уникальные герои и стартовое оружие. От выбранного бойца зависит набор приёмов: кто-то предпочитает дальний «сякен», другой — скрытую атаку катаной.

  • Запоминающиеся боссы. Победить их без получения урона — отдельное испытание для самых терпеливых.

Стоит ли брать? Если ищете тактику, в которой позиционирование и тайминг важнее прокачки уровней, Shogun Showdown дарит именно такие «самурайские шахматы». Мобильный релиз дальновидно добавил поддержку геймпадов, поэтому играть на смартфоне теперь так же удобно, как и за клавиатурой.


Остаётся дождаться, когда разработчики откроют доступ для российских аккаунтов или, как вариант, воспользоваться той самой «особой ссылкой» из комментариев сообщества.

Категория:
Новости / Новинки
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