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Root Board Game (Встроенный кэш)

Root Board Game (Встроенный кэш) 1.32.3

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6
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Версия:
1.32.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dire Wolf Digital
Категория:
Настольные / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 202 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33 586
Скриншоты
Описание

Настольные игры все еще развиваются, чтобы стать одним из доминирующих жанров на современном игровом рынке. Это означает, что приземление не было таким мощным, как в файтингах. Настольным играм требуется больше стратегии и интеллекта, чтобы выиграть игру. Игрокам нужно быть очень терпеливыми в этом типе игры, чтобы он постепенно захватил разум игрока уникальным образом. Root Board Game - это совершенно новый продукт от производителя Dire Wolf Digital. Это цифровая версия одноименной настольной игры. Если вы фанат, вам обязательно придется попробовать эту версию.


По сути, исходная версия была построена с использованием изображений исключительно высокого качества. Итак, между этими двумя версиями есть сходства, а не слишком много отклонений. Игра перенесет вас в лес, где вместе живут многие животные. Благодаря 3D-графике все выглядит так реально. Кроме того, цвета заставляют игрока чувствовать себя потерянным в сказочной стране; немного ностальгический и старый. Если говорить о шейпинге, то персонажи в игре по-своему оставляют впечатление фото. Они похожи на средневековых персонажей в костюмах, состоящих из примитивных доспехов и оружия. В то время эти животные вели себя так же, как и человеческое общество.



Информация о модах

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Root Board Game (Встроенный кэш) v1.32.3 MOD APK

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Скачать Root Board Game (Встроенный кэш) 202 Мб Ссылка 2 202 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Root Board Game (Встроенный кэш)


Комментарии (3)
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Raph
Raph 26 сентября 2021 22:14
Lensifal,
Пробовал, та же ошибка вылетает.  expressionless
-4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 сентября 2021 19:39
Raph,
Попробуйте отключить интернет или наоборот включить
-1
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Raph
Raph 26 сентября 2021 16:05
Выдаёт: License Failure. Unable to verify your license. Check your internet connection and try again.
Подскажите что делать? anguished 
+6
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