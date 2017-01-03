Описание

Настольные игры все еще развиваются, чтобы стать одним из доминирующих жанров на современном игровом рынке. Это означает, что приземление не было таким мощным, как в файтингах. Настольным играм требуется больше стратегии и интеллекта, чтобы выиграть игру. Игрокам нужно быть очень терпеливыми в этом типе игры, чтобы он постепенно захватил разум игрока уникальным образом. Root Board Game - это совершенно новый продукт от производителя Dire Wolf Digital. Это цифровая версия одноименной настольной игры. Если вы фанат, вам обязательно придется попробовать эту версию.





По сути, исходная версия была построена с использованием изображений исключительно высокого качества. Итак, между этими двумя версиями есть сходства, а не слишком много отклонений. Игра перенесет вас в лес, где вместе живут многие животные. Благодаря 3D-графике все выглядит так реально. Кроме того, цвета заставляют игрока чувствовать себя потерянным в сказочной стране; немного ностальгический и старый. Если говорить о шейпинге, то персонажи в игре по-своему оставляют впечатление фото. Они похожи на средневековых персонажей в костюмах, состоящих из примитивных доспехов и оружия. В то время эти животные вели себя так же, как и человеческое общество.



