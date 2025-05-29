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Patch Quest на мобилках: лассо-рогалик от Crunchyroll уже вышел


28 мая Crunchyroll добавила Patch Quest в своё мобильное «Game Vault». Установить игру можно на iOS и Android, но только в странах, где сервис доступен: вход закрыт подпиской Mega Fan или Ultimate Fan, а российским аккаунтам приложение попросту не отображается в витрине — нужен VPN и активная подписка.

Рогалик-франкенштейн: от Isaac до Darkest Dungeon

Автор описывает Patch Quest как «сплав bullet-hell, метроидвании и покемонов». На практике игру действительно сравнивают с The Binding of Isaac за хаотичный шрапнельный огонь, с Darkest Dungeon и Children of Morta за процедурные заходы «комната-за-комнатой» и постоянные короткие прогресс-рывки. Каждый забег перестраивает карту-мозаику Patchlantis, поэтому знакомых троп никогда не бывает.


Как работает лассо и приручение монстров

Главная фишка — лассо. Чтобы выжить, игрок набрасывает петлю на местного зверя, обводит круг, и существо превращается в ездового «пэта». От выбора монстра зависят способности героя: один добавляет скользящую «бронь» от пуль, другой — кольцо огненных бомб. Всего таких союзников — несколько десятков, и их комбинации позволяют собирать свой «билд» на лету.

Гуманное bullet-hell

Несмотря на лавину снарядов на экране, Patch Quest снисходительна к новичкам. Во-первых, при перезарядке персонаж выпускает мощный залп, который сдувает ближайшие пули и мелких врагов, фактически обнуляя опасность. Во-вторых, в локациях регулярно выпадают щедрые аптечки и амулеты защиты, так что игра остаётся динамичной, но не превращается в «пот-фестиваль».


Почему стоит попробовать (если получится)

  • Короткие забеги на 10-15 минут — идеальный мобильный тайм-киллер.

  • Монстр-райдинг даёт ощущение свежести даже тем, кому приелись классические twin-stick-шутеры.

  • Сервисный формат: уже на старте в версии 28 мая появились ежедневные задания, а обновления обещают каждые пару недель.

Patch Quest доказала, что рогалик не обязан быть беспощадным, чтобы оставаться увлекательным. Если VPN не пугает, а подписка Crunchyroll уже оформлена ради аниме, — самое время оседлать первого монстра и проверить, до какого квадратика мозаики вы дотянетесь, прежде чем лабиринт снова перемешается.

Категория:
Новости / Новинки
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