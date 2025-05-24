android-1.ru / Новости / Новинки / Vampire’s Fall 2 выйдет 27 мая: статус «суппортера» и PvP с первого дня

Vampire’s Fall 2 выйдет 27 мая: статус «суппортера» и PvP с первого дня


Сиквел инди-RPG про вампиров Vampire’s Fall 2, появится 27 мая сразу на iOS и Android: страницу в Google Play уже можно найти в разделе предрегистрации, а из App Store проект временно исчез — разработчики заверили, что это чисто техническая пауза.

Статус «суппортера»: неделя халявы

Новички, скачавшие игру и создавшие аккаунт в первую неделю после релиза, автоматически получают звание Supporter. Бонус — доступ в логово, то есть расширенный инвентарь. По истечении семидневного «медового месяца» логово станет платной опцией, как это было в первой части.


Геймплей без загрузочных экранов

Авторы обещают на старте:

  • PvP-бои сразу после обучения;

  • мрачный полуоткрытый мир без загрузок между исследованием и схваткой;

  • встроенный чат — общаться с другими кровопийцами можно, не раскрывая главное меню;

  • классический пошаговый бой с ветвистым древом умений и гримдарковым лутом.

Локализация: русский не успевает

Запустить Vampire’s Fall 2 можно будет лишь на английском (и нескольких европейских языках), так что русскоязычной аудитории остаётся ждать патча или полагаться на экранный переводчик. Разработчики подтверждают интерес к локализациям, но сроков не называют.


Итог — чего ждать 27 мая

Секрет успеха первой части был в смеси тёмного сеттинга, честной F2P-модели и минимальных экранов загрузки. Сиквел сохраняет главные ценности, добавляя онлайновые функции и ранний PvP. Если вы готовы пережить старт без русского текста, Vampire’s Fall 2 выглядят достойным поводом вернуться к охоте на монстров — на этот раз вместе с толпой таких же ночных созданий, как и вы.

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
3
Читайте также:
Marvel Mystic Mayhem выйдет 25 июня: кошмарная RPG от NetEase
Marvel Mystic Mayhem выйдет 25 июня: кошмарная RPG от NetEase
Joint Blitz: тактический военный экшен выходит на Android
Joint Blitz: тактический военный экшен выходит на Android
Lost Sword: аниме-RPG с элементами флирта выходит 10 июля 2025 года — предрегистрация уже открыта
Lost Sword: аниме-RPG с элементами флирта выходит 10 июля 2025 года — предрегистрация уже открыта
Дэн и Том: Мастера зомби-выживания — мультяшный тир с головоломками добрался до Android
Дэн и Том: Мастера зомби-выживания — мультяшный тир с головоломками добрался до Android
Final Fantasy XIV Mobile — технический тест в Китае стартует 23 мая
Final Fantasy XIV Mobile — технический тест в Китае стартует 23 мая
Shogun Showdown — самурайская тактика добралась до iOS и Android
Shogun Showdown — самурайская тактика добралась до iOS и Android
Auroria: a playful journey — тёплый MMO-песочница от HK Hero Entertainment уже доступна в 13 странах
Auroria: a playful journey — тёплый MMO-песочница от HK Hero Entertainment уже доступна в 13 странах
Malevolent Spirits: Mononogatari — новая тактика от Asobimo уже в топ-20 японского App Store
Malevolent Spirits: Mononogatari — новая тактика от Asobimo уже в топ-20 японского App Store
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив