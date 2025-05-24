Vampire’s Fall 2 выйдет 27 мая: статус «суппортера» и PvP с первого дня

Сиквел инди-RPG про вампиров Vampire’s Fall 2, появится 27 мая сразу на iOS и Android: страницу в Google Play уже можно найти в разделе предрегистрации, а из App Store проект временно исчез — разработчики заверили, что это чисто техническая пауза.

Статус «суппортера»: неделя халявы

Новички, скачавшие игру и создавшие аккаунт в первую неделю после релиза, автоматически получают звание Supporter. Бонус — доступ в логово, то есть расширенный инвентарь. По истечении семидневного «медового месяца» логово станет платной опцией, как это было в первой части.





Геймплей без загрузочных экранов

Авторы обещают на старте:

PvP-бои сразу после обучения;

мрачный полуоткрытый мир без загрузок между исследованием и схваткой;

встроенный чат — общаться с другими кровопийцами можно, не раскрывая главное меню;

классический пошаговый бой с ветвистым древом умений и гримдарковым лутом.

Локализация: русский не успевает

Запустить Vampire’s Fall 2 можно будет лишь на английском (и нескольких европейских языках), так что русскоязычной аудитории остаётся ждать патча или полагаться на экранный переводчик. Разработчики подтверждают интерес к локализациям, но сроков не называют.





Итог — чего ждать 27 мая

Секрет успеха первой части был в смеси тёмного сеттинга, честной F2P-модели и минимальных экранов загрузки. Сиквел сохраняет главные ценности, добавляя онлайновые функции и ранний PvP. Если вы готовы пережить старт без русского текста, Vampire’s Fall 2 выглядят достойным поводом вернуться к охоте на монстров — на этот раз вместе с толпой таких же ночных созданий, как и вы.