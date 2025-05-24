Vampire’s Fall 2 выйдет 27 мая: статус «суппортера» и PvP с первого дня
Сиквел инди-RPG про вампиров Vampire’s Fall 2, появится 27 мая сразу на iOS и Android: страницу в Google Play уже можно найти в разделе предрегистрации, а из App Store проект временно исчез — разработчики заверили, что это чисто техническая пауза.
Статус «суппортера»: неделя халявы
Новички, скачавшие игру и создавшие аккаунт в первую неделю после релиза, автоматически получают звание Supporter. Бонус — доступ в логово, то есть расширенный инвентарь. По истечении семидневного «медового месяца» логово станет платной опцией, как это было в первой части.
Геймплей без загрузочных экранов
Авторы обещают на старте:
PvP-бои сразу после обучения;
мрачный полуоткрытый мир без загрузок между исследованием и схваткой;
встроенный чат — общаться с другими кровопийцами можно, не раскрывая главное меню;
классический пошаговый бой с ветвистым древом умений и гримдарковым лутом.
Локализация: русский не успевает
Запустить Vampire’s Fall 2 можно будет лишь на английском (и нескольких европейских языках), так что русскоязычной аудитории остаётся ждать патча или полагаться на экранный переводчик. Разработчики подтверждают интерес к локализациям, но сроков не называют.
Итог — чего ждать 27 мая
Секрет успеха первой части был в смеси тёмного сеттинга, честной F2P-модели и минимальных экранов загрузки. Сиквел сохраняет главные ценности, добавляя онлайновые функции и ранний PvP. Если вы готовы пережить старт без русского текста, Vampire’s Fall 2 выглядят достойным поводом вернуться к охоте на монстров — на этот раз вместе с толпой таких же ночных созданий, как и вы.