Joint Blitz: тактический военный экшен выходит на Android

Молодая студия-разработчик выпустила Joint Blitz в режим софт-запуска на американском Google Play. Официально проект пока доступен только на Android и лишь в США, однако подключив VP* к Штатам можно скачать APK безо всяких региональных блокировок.





Управление одной рукой

События разворачиваются в портретной ориентации: пехота стреляет автоматически, а игрок одной рукой — жестами — задаёт маршрут, ставит метки укрытий и вызывает ракетно-артиллерийские удары. Матчи рассчитаны на 3-5 минут, поэтому идеально укладываются в короткую паузу между делами.

Звук и динамическая погода

Аудио-движок формирует убедительный «объём»: свист мин, треск автоматов и гул вертолётов обволакивают бой. Вдобавок небо живёт своей жизнью: набежавший туман скрывает дронов-разведчиков, а ливень глушит шаги, позволяя штурмовикам подкрасться ближе к базе.





Режимы и зомби-ивент

Базовый формат — «захвати точку», но разработчики разбавили кампанию специальными событиями. Самый яркий пример — еженедельный Zombie Horde, где отряд отражает волны нежити и зарабатывает редкие скины. Сезонные миссии обещают ротировать каждые несколько недель.

Ранговое PvP и монетизация

Прокачав карточки юнитов, игрок открывает дверь в ранговую лигу: система фиксирует максимальный рейтинг сезона и выдает награды — ресурсы, эмблемы и анимированные баннеры. Монетизация привычна для free-to-play: базовые бойцы бесплатны, а ускорители прогресса и премиальные подразделения покупаются за кристаллы. Баланс пока ощущается честным: опыт и грамотная тактика ценятся выше кошелька.





Тактическая вариативность и перспективы

Даже в раннем билде Joint Blitz поражает гибкостью: десятки специализированных подразделений складываются в сотни рабочих схем — от блиц-атаки дронами-камикадзе до методичной позиционной войны сапёров и снайперов. Если авторы доведут баланс и выпустят глобальную версию (включая iOS), проект вполне может занять нишу «умных, но быстрых» мобильных стратегий. Пока же это отличный повод опробовать современную RTS-лайт, способную развлечь за чашкой кофе, не жертвуя глубиной геймплея.