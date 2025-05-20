Lost Sword: аниме-RPG с элементами флирта выходит 10 июля 2025 года — предрегистрация уже открыта

Издатель Wemade Connect готовит к запуску свой самый смелый мобильный проект — Lost Sword. Страницы игры появились в App Store и Google Play практически всех крупных регионов, за исключением России, а ориентировочная дата мирового релиза назначена на 10 июля 2025 года. Ждать меньше года, и потому студия уже собирает будущих героев в очередь на предварительную регистрацию — обещают эксклюзивные костюмы и стартовый запас премиум-валюты.

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Путешествие «обычного парня» в опасное средневековье

В центре сюжета — школьник, неожиданно оказавшийся в фэнтезийном королевстве. Согласно местному пророчеству, именно он способен остановить надвигающуюся катастрофу. Помогать ему будут харизматичные героини в откровенных нарядах и с качественной Live 2D-анимацией: разработчики честно называют Lost Sword «аниме-RPG с возможностью флирта». Избранные реплики открываются через повышение доверия, а «правильный» ответ способен разблокировать эпизоды, которые в другом жанре назвали бы свиданиями.

Тактика старой школы и комфорт нового поколения

На поле боя игроку предстоит собирать «классическую» пятёрку персонажей: танки и DD прикрывают передовую, маги и лекари удерживают тыл. При этом AFK-фарм — не маркетинговый трюк: ресурсы действительно копятся даже в офлайн-режиме, позволяя возвращаться к игре без угрызений совести и пятичасового гринда.





Отдельная гордость разработчиков — «топовые актёры озвучки»: каждую героиню озвучивает узнаваемый в Японии или Корее сэйю, что придаёт диалогам редкую для мобильного рынка кинематографичность.





Локализация, клиент и возможные подводные камни

Сейчас в корейском билде, доступном с января 2025-го, реализован только корейский язык. На глобальном запуске обещают добавить английский, но русской озвучки или субтитров, скорее всего, не будет. Размер клиента — 2,3 ГБ: вменяемый компромисс между богатой графикой и быстротой загрузки.

Самый острый вопрос — монетизация. Корейский паблик тестирует схему «гача + боевой проп + косметика», избегая «pay-to-win», однако финальная модель для мировой версии пока не раскрыта.





Почему стоит следить за Lost Sword уже сейчас

Релиз закреплён датой — игра не растворится в вечном «скоро».

Живой сюжет с несколькими линиями и полноформатным озвучиванием редко встречается в мобильных RPG.

AFK-система реабилитирует жанр для тех, у кого нет времени на ежедневные марафоны.

Флирт-механика добавляет глубины: взаимоотношения влияют не только на кат-сцены, но и на боевые пассивки.

Если вы цените аниме-эстетику, но устали от бесконечного фарма и шаблонного «избранного», Lost Sword обещает приятное приключение: яркое, слегка провокационное и достаточно дружелюбное к свободному времени. Предрегистрация уже доступна — возможно, именно она подарит вам нужный импульс к прыжку в другой мир этим летом.