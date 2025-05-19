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Дэн и Том: Мастера зомби-выживания — мультяшный тир с головоломками добрался до Android


18 мая студия Mix Stars Games тихонько выложила в Google Play свой новый шутер-лейтспектакль «Дэн и Том: Мастера зомби-выживания». Релиз случился сразу в нескольких странах, причём Россия попала в этот короткий список: редкая удача для отечественных мобильных игроков. Среди семи локализаций есть русский и даже казахский, а вот об iOS-версии авторы пока молчат.

Геймплей: тир, баррикады и немного математики

  • Оборона под напором зомби. Прячемся за импровизированными укрытиями — мусорными баками и мешками — и палим по живым мертвецам из всего, что нашли в арсенале.

  • Тактическое движение. Героя постоянно приходится пересаживать с места на место, чтобы он бил точно в голову очередному зомби и успевал перезарядиться.

  • Tower Defense с твистом. Между волн игрокам подсовывают математические пазлы и головоломки: иногда победить можно лишь верным расчётом, а не градом пуль.

Чем цепляет

  1. Дуэт главных героев. Дэн и Том регулярно обмениваются шутками в диалогах, попадая в курьёзные передряги — юмор разряжает адреналин боёв.

  2. Приятная мультяшная картинка. Яркие цвета, округлые формы и мягкое освещение делают зомби-апокалипсис почти уютным.

  3. Отполированный геймплей. Управление отзывчивое, а анимации перезарядки и стрельбы выглядят на удивление гладко для инди-проекта.

  4. Прокачка без занудства. За прохождение миссий вы фармите золотые монеты и апгрейдите арсенал, но гринд ощущается щадящим.

Итог

Если хочется лёгкого шутера, где тактика и логика идут бок о бок с мультяшным угаром, «Дэн и Том: Мастера зомби-выживания» стоит попробовать — тем более, что разработчики не обошли стороной русскоязычную аудиторию. Остаётся надеяться, что успех на Android подтолкнёт Mix Stars Games к скорой премьере на iOS и расширению географии релиза.

Категория:
Новости / Новинки
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