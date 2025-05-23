Marvel Mystic Mayhem выйдет 25 июня: кошмарная RPG от NetEase

NetEase Games назначила мировую премьеру Marvel Mystic Mayhem на 25 июня 2025 года. Предрегистрация открыта в App Store и Google Play большинства регионов, однако российские витрины игру не показывают, а в списке локализаций нет русского языка.





Геймплей: стенка-на-стенку по-Marvel

По механике это привычная F2P-RPG с авто-сражениями: две команды выстраиваются напротив друг друга, после чего герои автоматически раздают удары, а игрок выбирает момент для ультимативных приёмов и корректирует состав отряда.

Система развития героев

Каждый персонаж поднимается до пяти звёзд: с каждым этапом растут базовые статы и открываются пассивные умения. Дополнительные копии карт героя идут в «запас душ», ускоряя гринд — знакомая формула для мобильных гача-проектов.





Сюжет: герои против персональных кошмаров

Разработчики обещают оригинальную историю, где Доктор Стрэндж, Человек-Паук, Шельма и другие обитатели вселенной Marvel окажутся заперты в самом тёмном варианте своих снов. Чтобы выйти из ловушки, им придётся пережить серию искажённых реальностей — каждая глава оформлена как мини-комикс с кат-сценами на движке.

Режимы и боевые сценарии

Помимо линейной кампании заявлены:

«Кошмарные порталы» — ежедневные этажи с особыми модификаторами;

Испытание арены — асинхронный PvP, где отряд игрока дерётся под управлением ИИ;

Глобальные рейды на боссов-титанов, открывающиеся по расписанию.

Монетизация и языки

Mystic Mayhem следует модели free-to-play: базовый контент бесплатен, а наборы героев, ускорители энергии и скины продаются за премиум-валюту. Клиент поддерживает английский, испанский, французский, японский и корейский; о русском, немецком и китайском традиционном пока не сообщается.

Стоит ли ждать?

Marvel Mystic Mayhem вряд ли перевернёт жанр: это ещё одна мобильная gacha-RPG со знаменитой лицензией, аккуратной графикой и упором на коллекционирование. Но если вам нравятся короткие «стенка-на-стенку» сессии под знакомых супергероев, а монетизация Marvel Snap кажется щадящей — отметьте 25 июня в календаре и готовьтесь к погружению в кошмарные версии любимой вселенной.