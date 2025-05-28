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Super Flappy Golf выходит 5 июня: мультиплеерный «флаппи-гольф»


После серии переносов издатель Noodlecake назначил релиз Super Flappy Golf на 5 июня 2025 года. Предрегистрация открыта в App Store и Google Play по всему миру, включая Россию, а пробный запуск уже идёт в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и на Филиппинах. Свежее обновление от 20 мая добавило ежедневные квесты, систему достижений и пачку технических фиксов.

Как это работает: флаппи + гольф = соревнование

Игроки управляют летающими мячами для гольфа: каждый «взмах» крыльев — аналог удара клюшкой. Цель та же, что в классическом гольфе, — попасть в лунку с минимальным числом взмахов. Победу обеспечивают:

  • меткое чувство тайминга;

  • умение использовать рельеф — мячи скользят по наклонам без дополнительных касаний;

  • изучение хитрых сокращений на картах.

Режимы и онлайн-функции

  • Мультиплеер в реальном времени: до 8 человек бегут параллельно на одном экране, видя траектории друг друга.

  • Сезонные лиги с глобальной таблицей лидеров.

  • Ежедневные задания (новинка майского патча) приносят внутриигровую валюту и косметику.

Русский язык сразу, реклама опционально

Super Flappy Golf выйдет с полной русской локализацией. Базовая версия бесплатна и содержит рекламу; за 499 ₽ можно купить премиум-аккаунт, который отключает объявления и выдаёт дополнительный набор бонусов.

Почему стоит дождаться релиза

  • Быстрые сессии: один раунд занимает 1–2 минуты — идеален для коротких перерывов.

  • Скилл-потолок: простое управление скрывает глубокую мета-игру с маршрутами и физикой.

  • Регулярное развитие: студия уже показала готовность добавлять квесты, достижения и новые карты ещё до глобального запуска.

5 июня «флаппи-гольф» официально откроет двери всем желающим — остаётся лишь нажать кнопку предзагрузки и потренировать точность взмаха до мировой премьеры.

Категория:
Новости / Новинки
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