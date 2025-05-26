Offroad League Online стартовала в ЮВА: мультиплеер и кастомные авто

26 мая Offroad League Online вышла в Google Play пяти стран Юго-Восточной Азии — Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Сингапура и Таиланда. Пока это ранний билд без ограничения по VPN, так что при желании игру можно установить из-за пределов региона.

Мультиплеер без границ

Основная ставка сделана на онлайн-кооп: кроссплатформенные гонки, совместные рейды по бездорожью и доставка тяжёлых грузов. Встроенные голосовой и текстовый чаты позволяют координироваться на трассе, обсуждать маршруты и просто болтать с командой.





Сборка и торговля машиной мечты

Игрок волен собрать полностью уникальный автомобиль — от подвески и шин до лебёдки и декоративных фар. Самое любопытное: готовый внедорожник можно выставить на продажу в внутриигровом аукционе и заработать валюту на новые запчасти.

Тягач или болид: режимы и карта-редактор

Офф-роад гонки на время или по контрольным точкам.

Кооперативные перевозки : тянем прицепы по грязи, помогая друг другу лебёдками.

Режим испытаний с экстрим-подъёмами и бродами для “хардкорных” подвесок.

Для любителей строительных наборов есть редактор карт: ставите овраги, водные преграды и скальные арки, публикуете — и всё сообщество пытается проехать ваш «зверский» трек.





Кастомизация без потолка

Разработчики обещают «бесконечные» пресеты окраски, винилов и аксессуаров: от запаски на крыше до неоновой подсветки днища. В комплекте — продвинутая система повреждений, так что красота напрямую зависит от аккуратности в гонке.

Когда глобальный релиз?

Wicked Pixel (студия-автор) пока скрывает точную дату мирового запуска. Известно лишь, что расширенный ОБТ начнётся после того, как азиатские сервера пройдут нагрузочные тесты и разработчики соберут отзывы по экономике аукциона и балансу карт.





Если мечтали о мобильной «MudRunner Live» с общим миром и реальной торговлей тюнингом, Offroad League Online уже даёт посмотреть, как это будет работать. А глобальная версия — вопрос времени и отзывов первых покорителей грязи.