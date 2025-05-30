The King of Fighters AFK: пиксель-RPG выходит 30 июня

Во вторую фазу теста Netmarble добавила Канаду, Индонезию и Филиппины. Скачать игру можно прямо из локальных App Store и Google Play; VPN-ограничений нет. Мировой релиз, включая Россию, назначен на 30 июня 2025 года, предрегистрация уже открыта.

Пиксель-арт ростер на 113+ бойцов

Разработчики перерисовали классических персонажей в уютном 16-битном стиле. Всего доступно 113 героев:

36 легендарных (SSR) для основного ядра отряда;

38 саппортов , усиливающих пассивками;

17 питомцев, дающих бонус-баффы.

Ростер тянется даже к ретро-версии The King of Fighters R-2 с Neo Geo Pocket Color, что порадует коллекционеров.

PvE-подземелья и 9000 этапов

База кампании — 9000 авто-этапов в стиле idle-RPG. Для добычи редких ресурсов открыты 10 уникальных подземелий со сменой правил: где-то действует таймер, где-то — удвоенный урон элементу «Пламя».

15 режимов PvP и ранговые лиги

Конкурентную часть представляют 15 форматов PvP: от классической арены 3 × 3 до асинхронных «теней» и командных турниров. Рейтинговая лестница сбрасывается по сезону, выдавая топ-игрокам эксклюзивные фреймы и валюту.





Ивенты второй фазы

В честь расширения софт-запуска проходят «щедрые» акции:

Ryo Sakazaki гарантирован за ежедневный вход семь дней.

Xiangfei и Momoko выдают за два первых дня присутствия.

Временный баннер повышает шанс на Mai Shiranui и Chizuru Kagura — дуэт имеет синергию в комбо-цепочках.

Монетизация и предрегистрация

Игра условно бесплатна: энергия пополняется по таймеру, а герои добываются через gacha. Пакеты кристаллов, боевой проп и косметика уже доступны в магазине. За предварительную регистрацию дарят 10 круток и эпический набор усилений.

Стоит ли ждать релиза

The King of Fighters AFK не пытается заменить файтинг; это idle-RPG для любителей коллекционировать знакомые лица и смотреть, как они бьют врагов авто-комбо. Если вам по душе пиксель-арт, ежедневные награды и тактический подбор состава — отметьте 30 июня в календаре и приготовьтесь к «гача-марафону» по вселенной KOF.