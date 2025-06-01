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Pirates Outlaws 2: Heritage — демо 9–16 июня и показ на Summer Showcase


Студия Fabled Game опубликовала свежий ролик Pirates Outlaws 2: Heritage и подтвердила, что с 9 по 16 июня все желающие смогут опробовать демоверсию во время Steam Next Fest. За два дня до этого, 3 июня, игру покажут на трансляции Summer Showcase 2025.

Что ждёт в демо-версии

  • Регион: «Пиратская бухта».

  • Героиня: Gabi — сразу 3 класса на выбор.

  • Отряд: 3 животных-компаньона, чьи карты добавляются в стартовую колоду.

  • Контент: 150+ карт, 50+ реликвий, 24 косметических предмета.

Карточный рогалик с новыми механиками

Как и в оригинале, игроки собирают и объединяют карты, подбирают реликвии и меняют стратегию на каждый забег. Во второй части:

  • Классовая система — у любого персонажа несколько специализаций с готовой базовой колодой.

  • Алхимический магазин — волшебные эликсиры меняют способности героя и состав колоды на лету.

  • Компаньоны-звери — нанимаются в портах, дают уникальные карты и пассивки.

  • Морские чудовища-боссы — помимо рядовых врагов, придётся биться с гигантскими кракенами и левиафанами.

Платформы и окно релиза

Полная версия Pirates Outlaws 2: Heritage выйдет в 2025 году на PC, iOS и Android. Fabled Game обещает позднее объявить расширенный список платформ и детали о мобильной монетизации.

Почему стоит следить

  • Контентная щедрость: даже демо предлагает сотню карт и полноценный регион.

  • Живые колоды: возможность менять способности через алхимию и зверей-компаньонов.

  • Бесплатный доступ: неделю пробного геймплея без покупки — редкость для сиквелов.

Если любите Slay the Spire-подобные рогалики, но скучаете по пиратскому сеттингу, запишите даты в календарь: 3 июня — свежий показ, 9–16 июня — свободное демо, а полный релиз намечен на следующий год.

Категория:
Новости / Новинки
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