Pirates Outlaws 2: Heritage — демо 9–16 июня и показ на Summer Showcase
Студия Fabled Game опубликовала свежий ролик Pirates Outlaws 2: Heritage и подтвердила, что с 9 по 16 июня все желающие смогут опробовать демоверсию во время Steam Next Fest. За два дня до этого, 3 июня, игру покажут на трансляции Summer Showcase 2025.
Что ждёт в демо-версии
Регион: «Пиратская бухта».
Героиня: Gabi — сразу 3 класса на выбор.
Отряд: 3 животных-компаньона, чьи карты добавляются в стартовую колоду.
Контент: 150+ карт, 50+ реликвий, 24 косметических предмета.
Карточный рогалик с новыми механиками
Как и в оригинале, игроки собирают и объединяют карты, подбирают реликвии и меняют стратегию на каждый забег. Во второй части:
Классовая система — у любого персонажа несколько специализаций с готовой базовой колодой.
Алхимический магазин — волшебные эликсиры меняют способности героя и состав колоды на лету.
Компаньоны-звери — нанимаются в портах, дают уникальные карты и пассивки.
Морские чудовища-боссы — помимо рядовых врагов, придётся биться с гигантскими кракенами и левиафанами.
Платформы и окно релиза
Полная версия Pirates Outlaws 2: Heritage выйдет в 2025 году на PC, iOS и Android. Fabled Game обещает позднее объявить расширенный список платформ и детали о мобильной монетизации.
Почему стоит следить
Контентная щедрость: даже демо предлагает сотню карт и полноценный регион.
Живые колоды: возможность менять способности через алхимию и зверей-компаньонов.
Бесплатный доступ: неделю пробного геймплея без покупки — редкость для сиквелов.
Если любите Slay the Spire-подобные рогалики, но скучаете по пиратскому сеттингу, запишите даты в календарь: 3 июня — свежий показ, 9–16 июня — свободное демо, а полный релиз намечен на следующий год.