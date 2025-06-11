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Death Route Survivor — новая зомби-«гиперстратегия» в мягком запуске


Студия, известная по Age of Mecha: Survival, решила опробовать ещё один формат и открыла софт-лонч Death Route Survivor. Сейчас игру можно скачать лишь на Android-аккаунтах США и Индонезии; глобальная дата релиза пока не объявлена.


От строительства базы к дорожным «автошутерам»

Половина времени уходит на классическое мобильное градостроительство: ставим склады, апаем генераторы, собираем ресурсы. Вторая половина — динамичные вылазки по шоссе, где отряд выживших едет по прямой, стреляя автоматически, а игрок лишь смещает колонну влево-вправо, собирает баффы и подбирает новое оружие. Механика напоминает вирусные ролики гипер-казуалок, только с системой прогрессии и редкими героями.

Квесты, уровни и редкие бойцы

Каждая миссия закрывается звёздочками и выдаёт опыт, материалы и чертежи для прокачки. На поздних этапах основной мотивацией становится охота за эпическими персонажами: у каждого уникальный перк (дробовик с конусным уроном, ракеты по площади, бафф брони для отряда).


Слабые места раннего билда

  • Сырое впечатление. Интерфейс местами обрывается, а анимации зомби повторяются.

  • Только текстовые диалоги — атмосфера страдает без озвучки и кат-сцен.

  • Донат до $99,99: премиум-пакеты со стартовой легендаркой и горой валюты уже доступны и вызывают критику тестировщиков.

Вердикт на старте

Death Route Survivor пытается скрестить градострой, idle-шутер и коллекционку в зомби-сеттинге. Пока проект выглядит как эксперимент: идея «наведи-проведи-выстрели» цепляет, но техническая сырость и агрессивный магазин могут отпугнуть. Если разработчики успеют отполировать баланс и интерфейс до глобального релиза, у игры найдётся ниша среди любителей лёгких пост-апокалиптических тайм-киллеров. В противном случае — очередная гипер-казуалка, утонувшая в донате.

Категория:
Новости / Новинки
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