Snufkin: музыкальное спасение Муми-дола выйдет на iOS и Android 6 августа 2025
В марте демоверсия Snufkin мелькнула в Google Play, однако вскоре доступ закрыли. Теперь ранний билд заменили на стандартную предрегистрацию — причём не только на Android, но и в App Store, где впервые обозначили ориентировочную дату премьеры: 6 августа 2025 года.
Поддержка контроллеров и возможная локализация
Издатель Snapbreak подтверждает полноценную работу игровых геймпадов, что редкость для инди-адвенчур. Русский язык пока не указан, однако он присутствует в версии Steam, а предрегистрация открыта для РФ, поэтому шанс увидеть перевод на старте весьма высок.
Геймплей: музыка против парковщика
Миссия Снусмумрика — восстановить природную гармонию Муми-дола, изуродованного серией стандартных парков.
Игрок отвлекает полицейских свистком, срывает вывески и опрокидывает статуи, мешая планам строгого Смотрителя.
Ключевая механика — музыка: плавные мелодии флейты меняют настроение локаций, открывают скрытые проходы и помогают подружиться с обитателями долины.
Что ждать днём релиза
Две полноценные платформы (iOS + Android) с единым контентом.
Игровые контроллеры для тех, кто привык к консольному управлению.
Вероятная мультиязычность и сохранение стилистики книг Туве Янссон.
Если вам по душе медитативные приключения с экологическим подтекстом и классической музыкой флейты в качестве оружия, отметьте 6 августа в календаре и оформите предзагрузку — Муми-дол ждёт своего героя-музыканта.