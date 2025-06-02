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Snufkin: музыкальное спасение Муми-дола выйдет на iOS и Android 6 августа 2025


В марте демоверсия Snufkin мелькнула в Google Play, однако вскоре доступ закрыли. Теперь ранний билд заменили на стандартную предрегистрацию — причём не только на Android, но и в App Store, где впервые обозначили ориентировочную дату премьеры: 6 августа 2025 года.

Поддержка контроллеров и возможная локализация

Издатель Snapbreak подтверждает полноценную работу игровых геймпадов, что редкость для инди-адвенчур. Русский язык пока не указан, однако он присутствует в версии Steam, а предрегистрация открыта для РФ, поэтому шанс увидеть перевод на старте весьма высок.

Геймплей: музыка против парковщика

  • Миссия Снусмумрика — восстановить природную гармонию Муми-дола, изуродованного серией стандартных парков.

  • Игрок отвлекает полицейских свистком, срывает вывески и опрокидывает статуи, мешая планам строгого Смотрителя.

  • Ключевая механика — музыка: плавные мелодии флейты меняют настроение локаций, открывают скрытые проходы и помогают подружиться с обитателями долины.

Что ждать днём релиза

  • Две полноценные платформы (iOS + Android) с единым контентом.

  • Игровые контроллеры для тех, кто привык к консольному управлению.

  • Вероятная мультиязычность и сохранение стилистики книг Туве Янссон.

Если вам по душе медитативные приключения с экологическим подтекстом и классической музыкой флейты в качестве оружия, отметьте 6 августа в календаре и оформите предзагрузку — Муми-дол ждёт своего героя-музыканта.

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Новости / Новинки
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