Grand Criminal Online: криминальная песочница добралась до iOS, но старые аккаунты застряли на Android

Серия «криминальных онлайнов» от SOZAP вышла на Android ещё в 2021-м и с тех пор собрала более 10 млн загрузок. Владельцы iPhone ждали почти четыре года: по данным App Store, версия для iOS появилась 16 мая 2025 года и сразу получила впечатляющую оценку 4,8 из 5.





Проблема кроссплатформы: прогресс стирается

Эйфорию портит важная деталь: аккаунты не переносятся между мобильными ОС. Игроки, наигравшие десятки (а то и сотни) часов на Android, вынуждены начинать заново на iOS. В соцсетях поклонники требуют добавить авторизацию через VK, чтобы сохранять прогресс, но разработчики пока молчат.

Жёстче правила голосового чата

Новички сообщают о новом барьере: чтобы включить микрофон, нужно достигнуть 100-го уровня. Мера уже вызвала споры, ведь для ежедневной координации в ограблениях голосовой чат почти обязателен, а до сотого уровня добираться придётся десятки часов.





Что такое Grand Criminal Online

GCO — мультиплеерная песочница в духе GTA-RP, где можно выбрать путь законопослушного рабочего, копа или же бандита. Вместо стилизации под San Andreas авторы сделали ставку на смешанный азиатско-западный мегаполис: зеркальные небоскрёбы соседствуют с рынками, а улицы украшены неоном и граффити.

Ключевые особенности:

Свободный выбор ролей — от курьера до босса мафии.

Онлайн-ограбления и PvP-перестрелки .

Экономика , где валюту зарабатывают как легально, так и криминалом.

Регулярные события: гонки, битвы кланов, тематические ивенты.

Что дальше

Релиз на iOS расширит аудиторию, но вопрос кросс-сейва остаётся краеугольным: без него часть ветеранов рискует покинуть проект. Если SOZAP реализует привязку аккаунтов и смягчит порог для голосового чата, GCO может закрепиться как главная альтернатива GTA-RP на смартфонах. Пока же новоиспечённым «яблочным» гангстерам придётся начинать карьеру с чистого листа — и без права сказать об этом в микрофон до сотого уровня.