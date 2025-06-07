Hitman World of Assassination: «золотая коллекция» миссий добирается до iOS

IO Interactive превратит всю «мировую трилогию» о Лысом Агенте-47 в полноценную портативную версию для iPhone и iPad. Дату релиза студия скрывает, но обещает уложиться в сроки летнего сезона — страница в App Store появится ближе к запуску.

Коллекция трёх игр в одном приложении

Mobile-издание объединит контент Hitman (2016), Hitman 2 (2018) и Hitman 3 (2021). Игроков ждут более двадцати разно-шерстных локаций — от парижского подиума до небоскрёба в Дубае, — полная сюжетная кампания, режим пользовательских контрактов, «эскалации» с усложняющимися условиями и периодические Elusive Targets, где на устранение цели дают лишь одну попытку.





Адаптация под сенсорное управление

Разработчики переработали интерфейс под тач-экран: жесты отвечают за камеру и паркур, а быстрые кнопки активируют мгновенные добивания. Тем, кто не готов расставаться с привычными триггерами, пообещали поддержку Bluetooth-геймпадов MFi. Графика подтягивается до уровня Hitman 3: динамичное освещение, фотореалистичные материалы и адаптивное разрешение — на iPhone 15 Pro обещают стабильные 60 fps.

Модель «бесплатный вход + DLC»

IO Interactive планирует открыть доступ к нескольким базовым миссиям бесплатно, а остальные локации, а также расширенные аркады продавать пакетами. Сервисная часть — сезонные контракты и Elusive Targets — будет обновляться без доплат, но для самых активных могут ввести ежемесячный проп с эксклюзивной косметикой.





Android-версии не будет

Студия напрямую заявила, что выпуск под Android «не рассматривается»: проект завязан на API Metal и требует серьёзной оптимизации под каждую модель, что удвоило бы бюджет. Владельцам «зелёного робота» остаётся облачный стриминг или эмуляция настольной версии.

Почему это важно

Песочница без урезаний — тот же Hitman, только в кармане.

Бесконечная реиграбельность : десятки способов убрать цель и уйти незамеченным.

Живой контент: ежемесячные уникальные задания от разработчиков и сообщества.

Летом 2025-го легендарный Агент 47 наконец станет по-настоящему мобильным: остаётся лишь следить за обновлениями App Store и заранее освободить пару десятков гигабайт для самой многообразной шпионской песочницы последнего десятилетия.