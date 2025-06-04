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White Day Mobile — школьный хоррор вернулся на iOS и Android


White Day дебютировала на смартфонах ещё в 2016-м, затем получила полноценный ПК-порт (2017) и… исчезла из мобильных маркетов. 3 июня 2025 года игра вновь появилась в App Store и Google Play. Новый издатель — Crunchyroll, поэтому загрузка возможна только при активной подписке и вне России (нужен VPN).

Завязка без крови, но с призраками

Ночь 13 марта превращает обычную корейскую школу в лабиринт кошмаров. Безоружный протагонист должен:

  • спастись от безумного сторожа, чьё хриплое «Кто здесь?!» звучит чаще школьного звонка;

  • вывести из здания одну из четырёх учениц, повлияв на финал;

  • раскрыть тайну призраков и внезапных аномалий, лишённых литров крови, но не напряжения.

Геймплей: стелс, головоломки и «догонялки»

White Day делает ставку на прятки и исследование: скрываемся в шкафах, ищем коды от кабинетов, читаем дневники о древнем проклятии. Местная «игра в Тома и Джерри» поляризует игроков: сторож способен минутами сторожить дверь, вынуждая искать обходной путь или ждать, пока AI «потеряет» преследуемого.

Несколько концовок и фактор выживания

Выбор спасаемой девушки, ответы в диалогах и собранные улики формируют много концовок — от романтической надежды до мрачного фатализма. Сейвы ограничены редкими маркерами (да, как в старых резидентах), поэтому любое решение ощущается весомым.


Технические детали мобильного издания

  • Контроллеры поддерживаются (Bluetooth-геймпады работают сразу).

  • Русский язык пока не заявлен; в Steam-версии он есть, так что шанс получить перевод остаётся.

  • Файл весит около 3 ГБ, графику подтянули до уровня ПК-порта 2017 года.

Итог: кому стоит заглянуть в коридоры

White Day остаётся редким школьным хоррором без зомби и дробовиков, но с пахнущими мелом коридорами, корейским фольклором и ощутимой уязвимостью героя. Если не пугают подписка Crunchyroll, VPN и упрямый сторож-сталкер, приготовьтесь распахнуть скрипучую дверь кабинета химии — за ней может быть ключ к свободе… или к очередному кошмару.

Категория:
Новости / Новинки
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