White Day Mobile — школьный хоррор вернулся на iOS и Android

White Day дебютировала на смартфонах ещё в 2016-м, затем получила полноценный ПК-порт (2017) и… исчезла из мобильных маркетов. 3 июня 2025 года игра вновь появилась в App Store и Google Play. Новый издатель — Crunchyroll, поэтому загрузка возможна только при активной подписке и вне России (нужен VPN).

Завязка без крови, но с призраками

Ночь 13 марта превращает обычную корейскую школу в лабиринт кошмаров. Безоружный протагонист должен:

спастись от безумного сторожа , чьё хриплое «Кто здесь?!» звучит чаще школьного звонка;

вывести из здания одну из четырёх учениц , повлияв на финал;

раскрыть тайну призраков и внезапных аномалий, лишённых литров крови, но не напряжения.

Геймплей: стелс, головоломки и «догонялки»

White Day делает ставку на прятки и исследование: скрываемся в шкафах, ищем коды от кабинетов, читаем дневники о древнем проклятии. Местная «игра в Тома и Джерри» поляризует игроков: сторож способен минутами сторожить дверь, вынуждая искать обходной путь или ждать, пока AI «потеряет» преследуемого.

Несколько концовок и фактор выживания

Выбор спасаемой девушки, ответы в диалогах и собранные улики формируют много концовок — от романтической надежды до мрачного фатализма. Сейвы ограничены редкими маркерами (да, как в старых резидентах), поэтому любое решение ощущается весомым.





Технические детали мобильного издания

Контроллеры поддерживаются (Bluetooth-геймпады работают сразу).

Русский язык пока не заявлен ; в Steam-версии он есть, так что шанс получить перевод остаётся.

Файл весит около 3 ГБ, графику подтянули до уровня ПК-порта 2017 года.

Итог: кому стоит заглянуть в коридоры

White Day остаётся редким школьным хоррором без зомби и дробовиков, но с пахнущими мелом коридорами, корейским фольклором и ощутимой уязвимостью героя. Если не пугают подписка Crunchyroll, VPN и упрямый сторож-сталкер, приготовьтесь распахнуть скрипучую дверь кабинета химии — за ней может быть ключ к свободе… или к очередному кошмару.