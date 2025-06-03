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Goat Simulator 3: Multiverse на iOS и Android: запуск 23 июня и 8 новых коз


После успеха DLC на ПК (19 июня 2024-го, «очень положительно» в Steam) Coffee Stain Publishing переносит Goat Simulator 3: Multiverse на смартфоны. Предзаказ уже открыт в App Store и Google Play по цене 799 ₽; покупать сам Goat Simulator 3 не понадобится. Клиент займёт ≈2,2 ГБ, а глобальный релиз намечен на 23 июня 2025 года.

Сюжет: спасти мультивселенную, устроив хаос

Игрок снова выступает в роли козы-разрушительницы, чьи безумные проделки доводят вселенную до катастрофы. Чтобы исправить содеянное, придётся прыгать по альтернативным реальностям, сея ещё больший кавардак и встречая персонажей безумнее самого протагониста.


Восемь свежих коз и сотни игрушек

Порт включает:

  • 8 новых коз с уникальными способностями;

  • 100+ предметов для кастомизации и разрушений;

  • открытый мир с перемещениями между вселенными.

Контент и активности

  • Исследование многоуровневых локаций и поиск секретов.

  • Система диалогов — NPC реагируют на ваши выходки репликами и квестами.

  • Мини-игры и побочные задания добавляют очки хаоса к основному сюжету.

Что пока неизвестно

О кооперативе и кросс-платформенной игре разработчики молчат; пока подтверждён лишь одиночный режим. Детали о возможной поддержке геймпадов и облачных сохранений обещают раскрыть ближе к релизу.

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Новости / Новинки
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