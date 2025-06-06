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Age of Ashes: Dark Nuns — мобильная MMORPG об экзорцистах и автобое


Глобальная версия вышла на iOS и Android, но российские витрины игру не показывают — нужен VPN и зарубежный аккаунт. В США проект вскочил на 18-е место в разделе «RPG» App Store, а в Google Play схлопотал суровые 2/5: технические баги и агрессивная автопрокачка не щадят первых критиков.

Пять классов и кастомные ветви

  • Воин

  • Маг

  • Охотник на демонов

  • Жрица → опционально превращается в ведьму

  • Копейщик

Подклассы меняют не только облики, но и боевые навыки, однако визуальная часть смотрится скромнее современных MMO — модели напоминают ранние релизы 2018 года.


Геймплей: автобой и устаревшая картинка

Age of Ashes делает ставку на режим «hands-free»: персонаж сам бежит по квестам, автоматически рубит пачки монстров и собирает лут. Визуально игра заметно уступает даже «ветеранам» вроде Black Desert Mobile: мало полигонов, простые эффекты, клоны NPC.

PvE-конвейер экзорциста

Разработчики обещают «сотни подземелий», где нужно изгонять нечисть из:

  • больниц;

  • колоколен;

  • алтарей и церквей;

  • кладбищ.

Миссии напоминают коридоры с боссом в конце, а сложность компенсируется горой премиальной валюты, которую щедро выдают на старте.


Монетизация и стартовые бонусы

В первый час вас заваливают эпическим оружием и бриллиантами — донат пока не обязателен. Впрочем, магазины с бустами, пропусками и лутбоксами открыты сразу, так что «P2W»-контур чувствуется.


Итог

Age of Ashes: Dark Nuns — любопытная попытка смешать тёмное фэнтези с темой экзорцизма, но игру тянут вниз авто-геймплей и графика прошлых лет. Если нужен «фоновый» гринд с антуражем монастырей и демонологических курий — можно потестить через VPN. Остальным лучше дождаться патчей или искать более свежую картинку.

Категория:
Новости / Новинки
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