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Hidden Memories — новый хит Dark Dome: рекордные оценки, русская локализация и десять таинственных теней


13 июня студия Dark Dome выпустила очередную часть своей мрачной point-and-click-антологии — Hidden Memories. Как и прежние игры команды, проект появился только в Google Play, но уже через три дня преодолел планку 100 000 загрузок и получил впечатляющую среднюю оценку 4,9 из 5.

Что ждёт внутри

  • Полноценный русский перевод — текст и подсказки понятны без словаря.

  • Классическая схема Dark Dome: мотаете по локациям, подбираете предметы, решаете логические цепочки, открывая всё более зловещие тайны провинциального городка.

  • Обновлённая стилистика — художники слегка «смягчили» силуэт персонажей и добавили новые пиктограммы-подсказки в большинство головоломок.

  • Мини-игры для разрядки: разработчики включили несколько аркадных вставок, чтобы не перегрузить постоянной головоломкой.

Секреты и челленджи

Отличительная «фишка» части — 10 скрытых теней. Найдя их все и решив побочный набор загадок, можно разблокировать коллекцию кукол вуду с фрагментами дополнительного лора. Любители 100 % прохождения уже гадают, какие отсылки к предыдущим играм спрятаны в каждой сцене.

Что говорят игроки

Плюсы

  • «Офигенная атмосфера затягивает с первых кадров, а русик — вау, огромное спасибо!»

  • «Реально свежие загадки, даже после пяти частей не чувствуешь повтора».

Минусы

  • Часть пользователей жалуется, что подсказки не загружаются после просмотра рекламы — приходится перезапускать игру.

  • Финал сюжета вызвал смешанные чувства: одни восхищаются неожиданным твистом, другие считают концовку скомканной.

Стоит ли играть?

Hidden Memories — ещё один доказанный пример того, что «мобильный квест» может быть авторским, бесплатным и при этом цепляющим. Если вы любите разгадывать замки, расставлять странные символы по стенам и одновременно следить за тревожной историей о затерянном городке, — скачивайте смело. А когда соберёте все тени и раскроете тайну кукол вуду, попробуйте переиграть: в переплетённых деталях Dark Dome всегда прячется пара новых намёков на следующую главу их вселенной.

Категория:
Новости / Новинки
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