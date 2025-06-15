Slayaway Camp 2 перезапустилась как премиальная мобильная игра — без Netflix и без цензуры

Кроваво-комичная головоломка Slayaway Camp 2: Puzzle Horror тихо покинула каталог Netflix и вышла в свободное плавание. Теперь её издаёт Blue Wizard Digital Inc., а доступна она всем желающим — правда, без русской локализации.





От подписки к одноразовой покупке

До последнего времени продолжение культового «пиксельного слэшера-пазла» можно было опробовать лишь в рамках Netflix Games. В новой версии никаких подписок: игра стоит 199 ₽ в App Store и 159 ₽ в Google Play. Внутриигровых микроплатежей нет — покупаете и получаете полный пакет головоломок и маньячного юмора.

Что изменилось со времён первой части

Новый тип передвижения. Помимо фирменного «скольжения по льду», появилась возможность шагать по одной клетке — это добавляет точности, но заставляет на ходу переключать стиль мышления.

Четыре свежих архетипа убийцы. Некромант поднимает зомби-пешек, блокирующих или загоняющих жертв. Зверь-оборотень оглушает всех поблизости инфернальным воем. Призрак проходит сквозь стены и ловушки, меняя привычные маршруты. Колдун выжигает аллеи фаерболами, превращая карту в пепел.

Уровни по-прежнему оформлены как «мини-слэшеры» в стиле VHS-ужасов 80-х, но дизайн стал заметно разнообразнее: подвижные платформы, телепорты, переключатели света.

Контент для хардкорщиков

Разработчики обещают десятки эпизодов со звёздной системой оценки и бесконечный режим для проверки скорости и аккуратности. Каждое идеальное прохождение открывает новые маски, добивания и VHS-фильтры для любителей стилизовать кровавый хаос под старую плёнку.

Стоит ли покупать?

Slayaway Camp 2 остаётся редким жанровым гибридом: это одновременно милый «кубический» пазл и безудержный слэшер с тоннами чёрного юмора. Отсутствие русского языка может отпугнуть тех, кто ценит диалоги, но для главной части геймплея — расчёта траекторий — он не критичен. Если хотите отвлечься от гипер-казуальных клонов и почувствовать себя режиссёром VHS-ужастика, новое премиальное издание однозначно стоит своих четырёх долларовых «кубиков» в кармане.