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Mutazione: атмосферная point-&-click драма добралась до iOS и Android


12 июня студия Akupara Games quietly вывела на мобильные площадки один из самых уютных инди-хитов последних лет. Mutazione продаётся как премиальный продукт — 799 ₽ в App Store и 699 ₽ в Google Play, без подписок и внутриигрового магазина. Порт получил поддержку геймпадов MFi / Bluetooth и полный русский текст.


Жизнь после падения метеорита

Сюжет переносит игрока в курортный поселок, переживший удар космического тела: большая часть населения погибла, а выжившие обрели чудесные — и порой пугающие — мутации. Изолировавшись от «большой земли», они основали собственное сообщество и дали ему имя Мутационе.

Кая и её дедушка

Главная героиня — пятнадцатилетняя Кая, прибывшая на остров ухаживать за больным дедом Нонно. Персонаж, казалось бы, слабый, но с доброй улыбкой и длинным списком поручений: от поиска лечебных трав до просмотра старых писем. Взаимодействие с местными жителями раскрывает их тайны, а каждая ветка диалога способна неожиданно изменить дальнейший ход истории.


Геймплей: садовое медитативное ремесло

Mutazione сочетает классический point-&-click с элементами «садового симулятора». Вы выращиваете музыкальные растения, подбирая семена и создавая собственные мелодичные «сады-оркестры»: дождевые барабанщики стучат каплями, флюоресцентные лианы напевают тихие аккорды, а редкие семена можно обменять с друзьями-NPC.


Художество и звук

Каждый фон здесь — рукописная иллюстрация в мягкой приглушённой палитре, а аудиодорожка вплетена в окружающую среду так, что хочется надеть наушники. Под вечер цикады сливаются с приглушёнными нотами синтезатора, ночью мягко журчит прибой, а утром пробуждаются щебеты флоры-фауны, знакомые любителям саунд-арта.


Почему стоит обратить внимание

  • Премиальная модель. Купил — и наслаждайся: без рекламы, доната и таймеров.

  • Русская локализация. Тонкие шутки и эмоциональные ноты переведены аккуратно.

  • Контроллеры на старте. Игра мгновенно подхватывает геймпад, если хочется «консольного» управления.

  • Уют вместо ужасов. Это не хоррор, а медитативная история о принятии и семейных связях.

Mutazione давно называют «интерактивным сериалом Studio Ghibli, снятым на бумаге». Теперь романный комикс-сад оказался прямо в кармане: достаточно скачать клиент, надеть наушники и позволить острову зазвучать своей мелодией — он расскажет историю, в которой даже самые странные мутанты могут стать друзьями, а метеорит оказывается лишь началом цветущей жизни.

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Новости / Новинки
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