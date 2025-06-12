Age of Mecha: Survival — стальные звери, осадные альянсы и вечная борьба за выживание
Молодая студия Global Wyvern развернула софт-запуск Age of Mecha: Survival на Android-аккаунтах США и Индонезии. Глобальной даты релиза пока нет, но APK легко добывается через VPN, а внутриигровой клиент уже поддерживает английский.
Падение цивилизации и появление механозверей
Когда-то человечество процветало, пока на планету не обрушились стальные звери — кибернетические реплики слонов, трицератопсов и даже тиранозавров. Война закончилась катастрофой: города лежат в руинах, а люди превратились в кочевников. Игрок принимает роль командира последнего каравана, который должен приручить этих титанов, восстановить крепость и повести выживших к новой эре.
Строительство крепости и охота на титанов
База-муравейник. Классическая мобильная стратегия: ставим генераторы, склады, лаборатории, стену и башни.
Крафт охотничьих снастей. Чтобы подчинить меха-зверя, нужны ловушки, нейрошипы и особые приманки, которые собирают инженеры в цехах.
Уникальные способности монстров. Стальной мамонт сносит ворота тараном, тиранозавр рычит, снижая мораль гарнизона, а механический орёл ведёт разведку над дальними землями.
Командиры, отряды и рейды
После приручения каждая тварь попадает в отряд рейнджеров. Командир комбинирует чудовище плюс тройку бойцов (снайперы, огнемётчики, кибертехи) и отправляет их в вылазки за ресурсами или в набег на соседние форпосты. Оттого, какие чипы и модули вставлены в шасси зверя, зависит конечная роль юнита — чистый «танк» или дистрактор дебафов.
Альянсы: сердце поздней игры
Разработчики подчёркивают, что соло-геймплей ограничен:
Обмен ресурсами снижает время апгрейдов.
Совместные исследования открывают технологии Т6–Т8, недоступные одиночкам.
Клановые осады дают контроль над реликтовыми электростанциями, усиливающими всех членов союза.
Без альянса игрок рискует стать лёгкой добычей для хищных коалиций, а прогресс по древу технологий растянется на недели.
Первые впечатления софт-запуска
Плюсы:
свежий сеттинг «кибер-сафари»;
зрелищные анимации меха-зверей на Unreal Engine 4;
гибкое древо модификаций монстров (пять веток: броня, оружие, скорость, разум, поддержка).
Минусы:
курс внутриигровых паков достигает $99,99;
разрозненный перевод и отсутствие озвучки;
баланс ПвП пока сырой: топ-кланы уже выжигают сервер новичков.
Стоит ли следить дальше?
Если вам нравится идея скрестить Monster Hunter с Clash of Clans, а перспектива приручить механического трицератопса звучит заманчиво, — добавляйте Age of Mecha в список наблюдения. До глобального релиза разработчики обещают доработать локализацию, сбалансировать донат и завезти кросс-платформенный чат. Августовский Dev-дневник должен детально раскрыть дорожную карту. Пока же это шанс занять место в первых рядах и застолбить себе кусок пустоши — прежде чем туда явятся армии металлизированных динозавров.