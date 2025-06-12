Age of Mecha: Survival — стальные звери, осадные альянсы и вечная борьба за выживание

Молодая студия Global Wyvern развернула софт-запуск Age of Mecha: Survival на Android-аккаунтах США и Индонезии. Глобальной даты релиза пока нет, но APK легко добывается через VPN, а внутриигровой клиент уже поддерживает английский.





Падение цивилизации и появление механозверей

Когда-то человечество процветало, пока на планету не обрушились стальные звери — кибернетические реплики слонов, трицератопсов и даже тиранозавров. Война закончилась катастрофой: города лежат в руинах, а люди превратились в кочевников. Игрок принимает роль командира последнего каравана, который должен приручить этих титанов, восстановить крепость и повести выживших к новой эре.

Строительство крепости и охота на титанов

База-муравейник. Классическая мобильная стратегия: ставим генераторы, склады, лаборатории, стену и башни.

Крафт охотничьих снастей. Чтобы подчинить меха-зверя, нужны ловушки, нейрошипы и особые приманки, которые собирают инженеры в цехах.

Уникальные способности монстров. Стальной мамонт сносит ворота тараном, тиранозавр рычит, снижая мораль гарнизона, а механический орёл ведёт разведку над дальними землями.

Командиры, отряды и рейды

После приручения каждая тварь попадает в отряд рейнджеров. Командир комбинирует чудовище плюс тройку бойцов (снайперы, огнемётчики, кибертехи) и отправляет их в вылазки за ресурсами или в набег на соседние форпосты. Оттого, какие чипы и модули вставлены в шасси зверя, зависит конечная роль юнита — чистый «танк» или дистрактор дебафов.

Альянсы: сердце поздней игры

Разработчики подчёркивают, что соло-геймплей ограничен:

Обмен ресурсами снижает время апгрейдов.

Совместные исследования открывают технологии Т6–Т8 , недоступные одиночкам.

Клановые осады дают контроль над реликтовыми электростанциями, усиливающими всех членов союза.

Без альянса игрок рискует стать лёгкой добычей для хищных коалиций, а прогресс по древу технологий растянется на недели.





Первые впечатления софт-запуска

Плюсы:

свежий сеттинг «кибер-сафари»;

зрелищные анимации меха-зверей на Unreal Engine 4;

гибкое древо модификаций монстров (пять веток: броня, оружие, скорость, разум, поддержка).

Минусы:

курс внутриигровых паков достигает $99,99 ;

разрозненный перевод и отсутствие озвучки;

баланс ПвП пока сырой: топ-кланы уже выжигают сервер новичков.

Стоит ли следить дальше?

Если вам нравится идея скрестить Monster Hunter с Clash of Clans, а перспектива приручить механического трицератопса звучит заманчиво, — добавляйте Age of Mecha в список наблюдения. До глобального релиза разработчики обещают доработать локализацию, сбалансировать донат и завезти кросс-платформенный чат. Августовский Dev-дневник должен детально раскрыть дорожную карту. Пока же это шанс занять место в первых рядах и застолбить себе кусок пустоши — прежде чем туда явятся армии металлизированных динозавров.