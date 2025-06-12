android-1.ru / Новости / Новинки / Age of Mecha: Survival — стальные звери, осадные альянсы и вечная борьба за выживание

Age of Mecha: Survival — стальные звери, осадные альянсы и вечная борьба за выживание


Молодая студия Global Wyvern развернула софт-запуск Age of Mecha: Survival на Android-аккаунтах США и Индонезии. Глобальной даты релиза пока нет, но APK легко добывается через VPN, а внутриигровой клиент уже поддерживает английский.


Падение цивилизации и появление механозверей

Когда-то человечество процветало, пока на планету не обрушились стальные звери — кибернетические реплики слонов, трицератопсов и даже тиранозавров. Война закончилась катастрофой: города лежат в руинах, а люди превратились в кочевников. Игрок принимает роль командира последнего каравана, который должен приручить этих титанов, восстановить крепость и повести выживших к новой эре.

Строительство крепости и охота на титанов

  • База-муравейник. Классическая мобильная стратегия: ставим генераторы, склады, лаборатории, стену и башни.

  • Крафт охотничьих снастей. Чтобы подчинить меха-зверя, нужны ловушки, нейрошипы и особые приманки, которые собирают инженеры в цехах.

  • Уникальные способности монстров. Стальной мамонт сносит ворота тараном, тиранозавр рычит, снижая мораль гарнизона, а механический орёл ведёт разведку над дальними землями.

Командиры, отряды и рейды

После приручения каждая тварь попадает в отряд рейнджеров. Командир комбинирует чудовище плюс тройку бойцов (снайперы, огнемётчики, кибертехи) и отправляет их в вылазки за ресурсами или в набег на соседние форпосты. Оттого, какие чипы и модули вставлены в шасси зверя, зависит конечная роль юнита — чистый «танк» или дистрактор дебафов.

Альянсы: сердце поздней игры

Разработчики подчёркивают, что соло-геймплей ограничен:

  • Обмен ресурсами снижает время апгрейдов.

  • Совместные исследования открывают технологии Т6–Т8, недоступные одиночкам.

  • Клановые осады дают контроль над реликтовыми электростанциями, усиливающими всех членов союза.

Без альянса игрок рискует стать лёгкой добычей для хищных коалиций, а прогресс по древу технологий растянется на недели.


Первые впечатления софт-запуска

Плюсы:

  • свежий сеттинг «кибер-сафари»;

  • зрелищные анимации меха-зверей на Unreal Engine 4;

  • гибкое древо модификаций монстров (пять веток: броня, оружие, скорость, разум, поддержка).

Минусы:

  • курс внутриигровых паков достигает $99,99;

  • разрозненный перевод и отсутствие озвучки;

  • баланс ПвП пока сырой: топ-кланы уже выжигают сервер новичков.

Стоит ли следить дальше?

Если вам нравится идея скрестить Monster Hunter с Clash of Clans, а перспектива приручить механического трицератопса звучит заманчиво, — добавляйте Age of Mecha в список наблюдения. До глобального релиза разработчики обещают доработать локализацию, сбалансировать донат и завезти кросс-платформенный чат. Августовский Dev-дневник должен детально раскрыть дорожную карту. Пока же это шанс занять место в первых рядах и застолбить себе кусок пустоши — прежде чем туда явятся армии металлизированных динозавров.

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
1
Читайте также:
Death Route Survivor — новая зомби-«гиперстратегия» в мягком запуске
Death Route Survivor — новая зомби-«гиперстратегия» в мягком запуске
Grand Criminal Online: криминальная песочница добралась до iOS, но старые аккаунты застряли на Android
Grand Criminal Online: криминальная песочница добралась до iOS, но старые аккаунты застряли на Android
Hitman World of Assassination: «золотая коллекция» миссий добирается до iOS
Hitman World of Assassination: «золотая коллекция» миссий добирается до iOS
Age of Ashes: Dark Nuns — мобильная MMORPG об экзорцистах и автобое
Age of Ashes: Dark Nuns — мобильная MMORPG об экзорцистах и автобое
White Day Mobile — школьный хоррор вернулся на iOS и Android
White Day Mobile — школьный хоррор вернулся на iOS и Android
Goat Simulator 3: Multiverse на iOS и Android: запуск 23 июня и 8 новых коз
Goat Simulator 3: Multiverse на iOS и Android: запуск 23 июня и 8 новых коз
Snufkin: музыкальное спасение Муми-дола выйдет на iOS и Android 6 августа 2025
Snufkin: музыкальное спасение Муми-дола выйдет на iOS и Android 6 августа 2025
Pirates Outlaws 2: Heritage — демо 9–16 июня и показ на Summer Showcase
Pirates Outlaws 2: Heritage — демо 9–16 июня и показ на Summer Showcase
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив