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Zoo City — криминальная авто-RPG о наследнике мафии вышла на iOS и Android


19 июня студия StarFortune выпустила Zoo City одновременно в App Store и Google Play — клиент доступен в России и большинстве других регионов и сразу же предлагает полный русский перевод. Новички получают бонус: эксклюзивного саппорта Селину за первый вход.


Сюжет: долг крови и семейный бизнес

Вашего отца, легендарного «крёстного» мегаполиса, убивает конкурирующая банда. Герой — примерный ребёнок, всегда державшийся подальше от тёмных дел — вынужден вернуться, чтобы восстановить честь семьи и отбить захваченные территории. Сюжет подаётся эпизодами: каждый новый район открывает кат-сцену, где выясняется, что за покушением стоит куда более крупная организация.

Геймплей: авто-битвы, менеджмент и «офисные развлечения»

  • Команда вышибал. Собираете отряд из бойцов с разной «цветной» редкостью. В бою они дерутся автоматически — игрок лишь расставляет фронт/тыл и активирует ультимативные навыки.

  • Экономика квартала. Победы приносят деньги, которые тратятся на строительство баров, казино и подпольных мастерских. Здания дают пассивный доход, ускоряют прокачку и открывают новые виды рекрутов.

  • Секретарь. В местном офисе можно нанять ассистентку, дарить ей подарки, менять костюмы и получать краткосрочные баффы к добыче ресурсов.

  • Сюжетные главы чередуются с PvE-испытаниями, где боссы требуют специфической расстановки бойцов.

Прокачка и редкий лут

Система «звёзд» позволяет слиянием дубликатов повышать ранг героев; параллельно улучшаются их пассивки. За закрытие «трёхзвёздным» рейтингом каждого района выдают ящики с случайными предметами: от эпического дробовика до лимитированного костюма для секретаря.


Первые впечатления

Плюсы

  • дружелюбный F2P-старт: редкий герой-саппорт в подарок, щедрый поток валюты;

  • русская локализация и озвученные ключевые кат-сцены;

  • симпатичное управление «городом-мафией» с визуальным ростом небоскрёбов.

Минусы

  • авто-бой может наскучить тем, кто ждёт тактической глубины;

  • механика «офис-секретарь» и «костюмы» — явно на любителя;

  • уже заметен донат-уклон в поздней прогрессии (ускорители стройки и легендарные дроп-бусты).

Стоит ли качать?

Zoo City балансирует между idle-RPG и легковесным градостроем в мафиозном сеттинге. Если вас устраивает формат «смотрю на авто-зачистку, параллельно строю бизнес-империю» и не смущает лёгкий фан-сервис — смело ставьте игру, забирайте Селину и начинайте возвращать фамильные кварталы один за другим.

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Новости / Новинки
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