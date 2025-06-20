Flame Keeper: уголь-рогалик добрался до Android, но без русского перевода
17 июня Untold Tales выпустила мобильный порт Flame Keeper — яркого, но нишевого экшн-рогалика, который год назад вышел на ПК и собрал смешанные рецензии в Steam. Теперь игру можно официально купить в российском Google Play за 279 ₽ по релизной скидке. О версии для iOS авторы пока молчат.
От уголька к защитнику Орбиса
Главный герой — Игнис, живой уголёк, созданный хранить Вечный огонь. Когда силы тьмы окутывают мир Орбис, именно Игнис отправляется по локациям-биомам, чтобы собирать частички пламени и перезапускать сполохи жизни в каждом регионе.
Система прокачки
Каждый забег приносит ресурсы для улучшения:
Активные навыки — рывки, круговой взрыв огня, оглушающие волны.
Пассивки-руны — +урон в ближнем бою, шанс поджечь врага, бонус к скорости восстановления стамины.
Руны выпадают за выполнение дополнительных задач на уровне, поэтому охота за бонусами вынуждает рисковать и исследовать дальние закоулки карты.
Что изменилось на мобильных
Полный премиум — внутриигровых покупок и рекламы нет: заплатили один раз и играете.
Тач-управление перенастроено под два виртуальных стика и пару кнопок умений, но игра распознаёт Bluetooth-геймпады — с ними удобнее.
Оптимизация: на средних чипсетах (Snapdragon 7xx) держится стабильные 45–60 fps, хотя в особо плотных битвах встречаются просадки.
Ложки дёгтя
Нет русской локализации — диалоги и описания рун только на английском.
Сложность неудобна новичкам: геймплей хардкорнее, чем кажется по мультяшной стилистике; каждая смерть откатывает прогресс забега.
Взломанные APK уже гуляют по сети, но разработчики напоминают, что проект инди-масштаба, и призывают поддержать его покупкой.
Итог
Flame Keeper на Android — шанс познакомиться с энергичным «огненным» рогаликом без подписок и доната. Если вас не пугает отсутствие русского текста и вы любите короткие, но напряжённые забеги с перманентной прокачкой, попробуйте зажечь пламя Орбиса — пускай и на экране смартфона.