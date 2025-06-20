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Flame Keeper: уголь-рогалик добрался до Android, но без русского перевода


17 июня Untold Tales выпустила мобильный порт Flame Keeper — яркого, но нишевого экшн-рогалика, который год назад вышел на ПК и собрал смешанные рецензии в Steam. Теперь игру можно официально купить в российском Google Play за 279 ₽ по релизной скидке. О версии для iOS авторы пока молчат.


От уголька к защитнику Орбиса

Главный герой — Игнис, живой уголёк, созданный хранить Вечный огонь. Когда силы тьмы окутывают мир Орбис, именно Игнис отправляется по локациям-биомам, чтобы собирать частички пламени и перезапускать сполохи жизни в каждом регионе.

Система прокачки

Каждый забег приносит ресурсы для улучшения:

  • Активные навыки — рывки, круговой взрыв огня, оглушающие волны.

  • Пассивки-руны — +урон в ближнем бою, шанс поджечь врага, бонус к скорости восстановления стамины.

Руны выпадают за выполнение дополнительных задач на уровне, поэтому охота за бонусами вынуждает рисковать и исследовать дальние закоулки карты.


Что изменилось на мобильных

  • Полный премиум — внутриигровых покупок и рекламы нет: заплатили один раз и играете.

  • Тач-управление перенастроено под два виртуальных стика и пару кнопок умений, но игра распознаёт Bluetooth-геймпады — с ними удобнее.

  • Оптимизация: на средних чипсетах (Snapdragon 7xx) держится стабильные 45–60 fps, хотя в особо плотных битвах встречаются просадки.

Ложки дёгтя

  • Нет русской локализации — диалоги и описания рун только на английском.

  • Сложность неудобна новичкам: геймплей хардкорнее, чем кажется по мультяшной стилистике; каждая смерть откатывает прогресс забега.

  • Взломанные APK уже гуляют по сети, но разработчики напоминают, что проект инди-масштаба, и призывают поддержать его покупкой.

Итог

Flame Keeper на Android — шанс познакомиться с энергичным «огненным» рогаликом без подписок и доната. Если вас не пугает отсутствие русского текста и вы любите короткие, но напряжённые забеги с перманентной прокачкой, попробуйте зажечь пламя Орбиса — пускай и на экране смартфона.

Категория:
Новости / Новинки
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