Flame Keeper: уголь-рогалик добрался до Android, но без русского перевода

17 июня Untold Tales выпустила мобильный порт Flame Keeper — яркого, но нишевого экшн-рогалика, который год назад вышел на ПК и собрал смешанные рецензии в Steam. Теперь игру можно официально купить в российском Google Play за 279 ₽ по релизной скидке. О версии для iOS авторы пока молчат.





От уголька к защитнику Орбиса

Главный герой — Игнис, живой уголёк, созданный хранить Вечный огонь. Когда силы тьмы окутывают мир Орбис, именно Игнис отправляется по локациям-биомам, чтобы собирать частички пламени и перезапускать сполохи жизни в каждом регионе.

Система прокачки

Каждый забег приносит ресурсы для улучшения:

Активные навыки — рывки, круговой взрыв огня, оглушающие волны.

Пассивки-руны — +урон в ближнем бою, шанс поджечь врага, бонус к скорости восстановления стамины.

Руны выпадают за выполнение дополнительных задач на уровне, поэтому охота за бонусами вынуждает рисковать и исследовать дальние закоулки карты.





Что изменилось на мобильных

Полный премиум — внутриигровых покупок и рекламы нет: заплатили один раз и играете.

Тач-управление перенастроено под два виртуальных стика и пару кнопок умений, но игра распознаёт Bluetooth-геймпады — с ними удобнее.

Оптимизация: на средних чипсетах (Snapdragon 7xx) держится стабильные 45–60 fps, хотя в особо плотных битвах встречаются просадки.

Ложки дёгтя

Нет русской локализации — диалоги и описания рун только на английском.

Сложность неудобна новичкам : геймплей хардкорнее, чем кажется по мультяшной стилистике; каждая смерть откатывает прогресс забега.

Взломанные APK уже гуляют по сети, но разработчики напоминают, что проект инди-масштаба, и призывают поддержать его покупкой.

Итог

Flame Keeper на Android — шанс познакомиться с энергичным «огненным» рогаликом без подписок и доната. Если вас не пугает отсутствие русского текста и вы любите короткие, но напряжённые забеги с перманентной прокачкой, попробуйте зажечь пламя Орбиса — пускай и на экране смартфона.