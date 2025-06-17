Raft Survival: Desert Nomad — возвращение «песчаного» рафта на Android

Студия Survival Games снова оживила свою пост-апокалиптическую «выживалку»: 16 июня в Google Play появилась обновлённая версия Raft Survival: Desert Nomad. Старый билд 2021 года давно недоступен, но интерес к проекту не угас — iOS-издание 2022-го держится в топ-200 российского App Store, а новая Android-сборка уже наращивает аудиторию.





От акул к песчаным чудовищам

Идея знакома поклонникам оригинального Raft Survival: вместо плота в океане — летающая база над бескрайней пустошью. Внизу бродят мутировавшие твари, поэтому единственный способ выжить — строить этаж за этажом, расширяя «воздушный дом» и опускаясь к земле лишь за ресурсами.

Выживание и крафт

Открытый мир с оазисами, заброшенными фортификациями и караванными стоянками.

Чертежи оружия разной редкости: от импровизированного арбалета до редких энергетических винтовок.

Многоэтажное строительство — укрепите фундамент, добавьте панели солнечных батарей, поставьте теплицу для еды.

Техническая сторона

Разработчики обещают, что игра запускается даже на слабых устройствах: графику можно масштабировать, а 30 fps держатся без сильных просадок. При этом на флагманах доступна высокая детализация песчаных бурь и динамическое освещение от прожекторов базы.

Почему стоит попробовать

Raft Survival: Desert Nomad сочетает привычную механику «мобильного рафта» с более агрессивным окружением и идеей вертикального геймплея. Если устали от океанских волн, но любите пошаговое расширение базы и охоту за схемами редкого оружия, новый релиз даёт отличный повод вернуться к пескам — теперь уже с актуальным клиентом и поддержкой современных Android-устройств.