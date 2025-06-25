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Thronefall: минималистичная стратегия добралась до Android — но с ценовой путаницей


В конце мая владельцы iPhone получили iOS-порт Thronefall — компактной стратегии о строительстве и защите крошечного королевства. Модель распространения выглядела образцово-показательной: скачивайте клиент, играйте в демо, а уже потом платите за полную версию. Для российского сегмента App Store это было особенно важно, ведь прямой покупкой игры воспользоваться нельзя.

Android-релиз и «обратная» демо-логика

В середине июня Thronefall внезапно появился в Google Play сразу для большинства регионов, включая Россию. Только вот в описании повторили текст из iOS-версии («попробуйте перед покупкой»), а сам маркет попросил 899 ₽ ещё до скачивания. Получился курьёз: там, где обещали тестовый доступ, игрокам предлагают «платите и пробуйте».

Несостыковка мигом породила две реакции:

  • часть аудитории решила подождать исправлений или скидки;

  • энтузиасты нашли взломанные APK, что уже подрубает потенциальную выручку инди-авторов.

Что такое Thronefall и почему вокруг него шум

  • Суть. Утром вы строите башни, фермы и стены за ограниченный бюджет, ночью отбиваетесь от волн врагов. Каждая миссия длится 15-20 минут — идеальный формат «партия перед сном».

  • Стиль. Лаконичная low-poly-картинка, отсутствие микроменеджмента, но тактическая глубина за счёт выбора апгрейдов.

  • История. На ПК проект вышел в 2024-м и моментально породил клонов на мобильных — большинство из них F2P. Теперь оригинал пытается вернуть себе аудиторию, предлагая «раз-и-навсегда» покупку без доната.

Что в итоге

Thronefall на Android — долгожданный, но слегка подпорченный релиз. Цена в 899 ₽ без демо-доступа может отпугнуть часть пользователей, особенно на фоне бесплатных подражателей. Если разработчики оперативно добавят пробную версию или скорректируют стоимость, стратегия получит шанс повторить успех ПК-издания и iOS-порта. Пока же — совет тем, кто ценит честный premium-формат: поддержите авторов официальной покупкой, чтобы в следующих обновлениях они не свернули на тропу F2P-компромиссов.

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Новости / Новинки
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