Goat Simulator 3: Multiverse — козья вакханалия переезжает на смартфоны и сразу попадает в топы

22 июня Coffee Stain Publishing выпустила Goat Simulator 3: Multiverse на iOS и Android как отдельную игру. На iPhone она стоит 799 ₽ и, несмотря на ценник и отсутствие русского языка, мгновенно вскочила на 24-е место в российском топе «Экшен». В Google Play ситуация любопытней: россиянам DLC отдают за 249 ₽, тогда как западные пользователи платят $8 (~628 ₽). Похоже, студия экспериментирует с региональными ценами, но пока только в Android-версии. Клиент весит 2,2 ГБ, а из локализаций доступен лишь английский.

Что такое Multiverse в мобильном формате

Восемь новых коз — от космической «Звёздной» до слизневой «Губки», каждая со своей абсурдной способностью.

100+ предметов разрушения : запускаем мини-ядерку, прыгаем сквозь измерения, играем в фрисби… автобусной остановкой.

Мультивселенная без правил : порталы появляются на ходу, а законы физики уступают законам гэгов.

Мини-игры и побочки — от гонок на пожарных гидрантах до танцевальных баттлов с NPC.

Производительность и управление

Управление полностью адаптировано под сенсор: виртуальные стики и “кнопка хихика” для фирменного козьего блеяния. Геймпад подключается без проблем — DualSense и Xbox распознаются сразу. На iPhone 15 Pro игра держит 60 fps, а бюджетные смартфоны тянут стабильные 30 fps с автонстройкой графики.

Обратная сторона медали

Только английский — шутки про «возврат козы в нору» придётся ловить без субтитров.

Взломанные APK уже гуляют по сети; разработчики предупреждают, что пиратки ломают онлайн-фичи.

Контента нетфликс-уровня за мобильный прайс: для кого-то 799 ₽ на iOS покажется завышенной ценой за полуторачасовой хаос, но DLC действительно упаковано плотнее, чем многие фри-ту-плей.

Стоит ли брать?

Если хотите устроить хаос на остановке, сбить шар земного шара блеянием и улететь на колёснице из сосисок — Multiverse подарит тот самый «козий» адреналин, теперь в карманном формате. А пока Coffee Stain тестирует региональные ценники, российские пользователи Android получили, пожалуй, самое выгодное предложение за полный билет в безумную мультивселенную.