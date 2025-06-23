Punch TV стартовала в раннем доступе на Android — глобальный релиз 14 июля

Four Fats Limited открыла двери своей пиксельной файтинг-аркады Punch TV: с 22 июня APK доступен в Google Play, достаточно подтвердить участие в тестировании. Владельцы iPhone увидят игру 14 июля, когда начнётся мировой запуск. Прогресс, полученный в раннем доступе, полностью перенесут на релизные сервера.





Что нового по сравнению с предыдущей бетой

Баланс патч — переработаны урон комбо и окно «выпадения» из захватов;

PvP временно отключён : до глобального релиза дерёмся лишь против ИИ, чтобы разработчики успели «отшлифовать» сетевой код;

Низкий графический пресет — 30 fps и текстуры урезаны на 50 %, игра без лагов идёт даже на бюджетных устройствах.

Сетевой код на релизе

Rollback — включается, если пинг < 100 мс, обеспечивает плавную анимацию даже при небольших скачках задержки;

Асинхронный режим — для пинга > 100 мс, когда важнее стабильность кадра, чем точная синхронизация;

полная поддержка Bluetooth-геймпадов и облачные сейвы (Google Play Games / iCloud);

офлайн-режим: подключение к сети требуется только для PvP и синхронизации прогресса.

Ключевые особенности Punch TV

Пиксель-арт в духе аркад 90-х с ядовитыми неоновыми цветами и «глянцевыми» спецэффектами. Боевой ритм — короткие матчи по 90 секунд, куда помещаются джаггл-комбо, ультимативные «финишеры» и интерактивные объекты арены. Коллекция героев-шоураннеров: рестлер, ток-шоу ведущая, экс-каскадёр и даже рок-звезда-вампир — у каждого собственный набор приёмов и шуточная предыстория. Карманный «телек»: между боями можно переключать «каналы» (меню-телешоу) и открывать альтернативные заставки, костюмы и саундтреки.

Почему стоит попробовать уже сейчас

Прогресс не сотрётся, а ранние игроки получат памятную рамку профиля и 500 внутриигровых монет.

Разработчики активно собирают фидбек: баланс правят едва ли не по-дневному.

Файтинг не требует постоянного онлайна — можно тренировать комбо в метро или на даче без Wi-Fi.

Если любите аркадные драки, но устали от гигабайтных консольных портов, Punch TV отлично займет 500 МБ и подарит ламповый дух игровых залов. Присоединяйтесь к тесту в Google Play сегодня, а 14 июля проверьте, кто круче на мировых аренах.