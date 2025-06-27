Game of Thrones: Dragonfire — мобильные драконы от Warner Bros. вышли в софт-лонче

24 июня Warner Bros. неожиданно включила региональные серверы Game of Thrones: Dragonfire. Скачать клиент можно в App Store и Google Play лишь в 13 странах — среди них Австрия, Дания, Индонезия, Филиппины, но не Россия. Предрегистрации в остальных регионах пока нет, поэтому сроки глобального релиза остаются тайной.

Дом Таргариенов — на мобильной карте

Если прежние стратегии по «Игре престолов» опирались на историю Неда Старка и Войны пяти королей, то Dragonfire целиком вдохновлена сериалом «Дом Дракона». Игрок берёт мантию одного из лордов Вестероса в эпоху Танца драконов и делает ставку не на численность мечников, а на призыв и прокачку собственных драконов. Огнедышащие звери не просто летят в атаку — они накладывают массивные баффы на ваши армии, определяя исход сражения даже при меньших цифрах войск.





Механика: база, драконятня, альянс

Градострой в духе 4X-стратегий: расширяем цитадель, укрепляем стены, строим кузницы и мастерские для снабжения армии.

Драконья яма. Каждому вылупившемуся детёнышу выбирают специализацию: разрушитель замков, охотник на пехоту, воздушная поддержка. Редкие чешуйки и кости древних ящеров идут на апгрейд навыков.

Сюжетные главы. Кампанию подаёт цепочка кат-сцен с ключевыми фигурами Танца драконов; выборы в диалогах дают бонусы — или врагов.

Альянсы. Масштабные осады королевских земель требуют союза с другими лордами: объединённый пламень увеличивает дальность рейдов, а союзный гарнизон помогает пережить ночные вылазки соперников.

Язык и технические детали

Интерфейс и озвучка пока только на английском. Облачные сейвы привязываются к аккаунтам Apple / Google, а внутренняя поддержка VPN официально не блокируется — но шанс попасть на бан за нарушение ToS всегда остаётся. Российский выпуск маловероятен: даже при глобальном старте издатель, скорее всего, обойдёт регион, как это уже было с другими мобильными тайтлами WB.





Стоит ли подключаться через VP*?

Поклонникам Вестероса со стажем Dragonfire даёт непривычный фокус на звериной силе Таргариенов и более компактное, «мобильное» управление армиями. Если не пугают английский текст, возможные задержки сервера и традиционные 4X-таймеры строительства, можно уже сейчас открыть доступную страну в VP*, получить свой первый «драконий яйцеклон» и оценить, каково это — тушить бастионы пламенем, а не мечами. Остальным остаётся ждать анонса глобалки — и держать в уме, что в российском сторе новинку, вероятно, не увидят.