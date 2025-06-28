Horizon Walker: «взрослая» аниме-гача добралась до iOS, но столкнулась с цензурой и багами

25 июня Horizon Walker вышла в российском App Store, однако за двое суток так и не вошла в топ-200. Главные причины — отсутствие русской локализации и технические проблемы, на которые массово жалуются игроки в Reddit: клиент нередко вылетает после первой кат-сцены.





Цензура в мобильной версии

Версия для iOS заметно «скромнее» Android-сборки: откровенные CG-арты скрыты бельём или замылены, а сцены пятого уровня вовсе пропускаются. Реддиторы подтверждают: «если пришли за 18+ контентом, придётся искать другую платформу».

Вход через Apple ID, привязка Google — только из меню

При первом запуске игра предлагает лишь Apple ID или гостевой вход. Разработчики пояснили, что Google-аккаунт можно привязать позже: заходите в настройки → «Account» → «Link Google». Это решает вопрос переноса прогресса на Android, но не избавляет от текущих багов.





Что говорят о геймплее

Сюжет : хвалят за бодрое начало и плотные диалоги (английский / японский).

Боевка : пошаговые бои с цепочками «combo tag» и отсечкой таймера; приятный «космо-фэнтези» сеттинг.

Проблемы: краши на iOS 17, долгие загрузки и «Error 502» после мульти-pull’ов.

Взгляд вперёд: Steam-релиз и надежда на «полную» версию

PC-издание до сих пор на стадии предрегистрации в Steam. Разработчики обещают «контент без купюр» и мультиязычный патч, но конкретную дату не называют. Если команда успеет починить вылеты и вернёт взрослые сцены хотя бы в десктопную версию, Horizon Walker получит шанс выйти из ниши «ещё одной цензурной гачи» и стать тем самым гибридом визуальной новеллы и тактического JRPG, на который рассчитывают фанаты. Пока же владельцам iPhone приходится мириться с усечённым контентом и надеяться на ближайший хотфикс.