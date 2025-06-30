Rail Rescue: Puzzle Lines — яркая головоломка о железных дорогах вышла на iOS

Мобильная студия Infinity Games запустила сервера Rail Rescue: Puzzle Lines — условно-бесплатной игры, в которой нужно строить пути для разноцветных поездов и спасать пассажиров от столкновений. Клиент уже доступен в App Store РФ и большей части мира, тогда как Android-версия пока вышла только в Индии и появится глобально чуть позже. Русского языка нет, но интерфейс интуитивный, а большую часть текста составляют пиктограммы-подсказки.

Геймплей: альтернатива Railbound

Построй маршрут и запусти состав. На каждой карте есть несколько поездов разных цветов и соответствующие им выходы. Игрок перетаскивает рельсовые секции, создавая безопасный путь; затем нажимает кнопку старта и наблюдает, как локомотивы едут без аварий — или сталкиваются, если допустить ошибку.

Новые механики на каждом уровне. Со временем появляются стрелки-переключатели, тоннели, переезды и одноразовые мосты. Разработчики не боятся подкидывать правила с неожиданными ограничителями скорости и «призрачными» поездами.

Пазл + менеджмент. Между миссиями вы расширяете город-хаб, строя станции, кафе и парки. Здания улучшаются за внутриигровые монеты, а соседи-NPC делятся заданиями и короткими смешными историями.

Монетизация и комфорт игры

F2P-модель : базовые уровни бесплатны, реклама появляется после неудачных попыток и её можно убрать разовым платежом.

Магазин продаёт монеты и подсказки, но пройти можно и без доната — потребуется лишь больше попыток и терпения.

Без русского локализации, но управление жестами и цветовые маркеры делают головоломки понятными даже без текста.

Плюсы и минусы первого релиза

Плюсы

Инкрементальный дизайн уровней — сложность растёт плавно, постоянно обучая новым трюкам. Милые герои и лёгкий сюжет о спасении железной дороги создают семейный вайб. Свежий взгляд на жанр, знакомый по Railbound и Railways: здесь больше акцент на «каскадных» развязках и городском менеджменте.

Минусы

Задержка Android-версии: геймеры за пределами Индии вынуждены ждать или искать APK. Отсутствие русского — часть юмора в диалогах теряется без перевода. Навязчивые подсказки: система иногда предлагает помощь слишком рано, мешая «поломать голову» самостоятельно.

Стоит ли скачивать?

Если вам по душе спокойные логические игры с нарастающей сложностью и симпатичной визуальной подачей, Rail Rescue: Puzzle Lines — приятный способ отвлечься на пару станций метро. А владельцам Android останется лишь немного подождать глобальный релиз, чтобы проверить, кто из друзей построит самую безопасную (и изящную) сеть рельсов в новом мобильном городе.