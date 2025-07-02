Tank-a-Boom: неоновые арены, турели и вертолёты — новый танковый шутер 5 × 5 вышел в софт-лонче

В жарких странах Юго-Восточной Азии появился повод завести моторы. Студия Tetrox Limited запустила ранний доступ Tank-a-Boom на Android: клиент уже доступен в Google Play Индонезии, Малайзии и Филиппин. VPN не требуется, но глобальной даты релиза авторы пока не называют.

От Второй мировой к киберпанку

На футуристичных картах Tank-a-Boom не встретишь храмовых руин или окопов: вокруг сияют неоновые вывески, стоят силовые щиты, а прямо посреди поля могут открыться телепорты. Танки выглядят как боевые кубы на реактивной подвеске, а камуфляж больше похож на скин из шутера, чем на военную раскраску.

Управление и «рулетка» способностей

Полное ручное управление. Прицел, поворот башни и движение корпуса — всё под пальцами, никакой авто-стрельбы.

Уникальные умения каждой машины. Один танк ставит автоматическую турель, другой вызывает вертолёт-дрон, третий раскатывает дымовую стену, превращая тактику из привычного «танкового» в нечто похожее на hero-шутер.

Матчи по 4–5 минут подходят для «игры между остановками», но требуют слаженной работы команды: ошибка с ультой моментально ломает оборону.

Система прогресса

Победа приближает к вершине International Tank League. Новый ранг открывает:

свежие шасси и пушки;

редкие модули с пассивными бонусами;

сезонные медали и рамки профиля.

Монетизация типично free-to-play-ная: ускорители прокачки и эксклюзивные скины продают за премиальные кристаллы, но базовый набор машин доступен бесплатно.

Графика и «железо»

Полигоны не блещут деталями, зато даже бюджетные смартфоны держат стабильные 60 fps. На флагманах ультра-пресет включается автоматически: отражения на броне, динамические тени от прожекторов и плавные частички дыма.

Первые впечатления

Плюсы

Бодрый темп — TTK короче, чем в World of Tanks Blitz, а способность-ультимейт может мгновенно перевернуть исход раунда.

Геройские механики делают каждый танк по-настоящему уникальным: турельщик ощущается «инженером», а дронщик — саппортом-разведчиком.

Матчи короткие, поэтому поражение не раздражает, а «ещё одна катка» запускается без загрузочного экрана.

Минусы

Пока всего несколько карт, и они быстро приедаются.

Баланс умений сыроват: вертолёт-дрон часто решает исход боя сам по себе.

Игра на английском; локализации обещают к релизу, но сроки неизвестны.

Стоит ли пробовать сейчас

Если любите аркадные шутеры, но хотите свежий сеттинг и геройские «фишки» вместо исторической точности, Tank-a-Boom уже выглядит любопытной альтернативой классическим мобильным «танкам». Через VPN можно зайти на индонезийский сервер и застолбить себе ник до массового наплыва игроков. А когда разработчики объявят глобальный запуск и расширят список карт, у виртуальных полей битвы появится ещё один серьёзный претендент на место в подборке «лучших тайм-киллеров» лета.