Tank-a-Boom: неоновые арены, турели и вертолёты — новый танковый шутер 5 × 5 вышел в софт-лонче
В жарких странах Юго-Восточной Азии появился повод завести моторы. Студия Tetrox Limited запустила ранний доступ Tank-a-Boom на Android: клиент уже доступен в Google Play Индонезии, Малайзии и Филиппин. VPN не требуется, но глобальной даты релиза авторы пока не называют.
От Второй мировой к киберпанку
На футуристичных картах Tank-a-Boom не встретишь храмовых руин или окопов: вокруг сияют неоновые вывески, стоят силовые щиты, а прямо посреди поля могут открыться телепорты. Танки выглядят как боевые кубы на реактивной подвеске, а камуфляж больше похож на скин из шутера, чем на военную раскраску.
Управление и «рулетка» способностей
Полное ручное управление. Прицел, поворот башни и движение корпуса — всё под пальцами, никакой авто-стрельбы.
Уникальные умения каждой машины. Один танк ставит автоматическую турель, другой вызывает вертолёт-дрон, третий раскатывает дымовую стену, превращая тактику из привычного «танкового» в нечто похожее на hero-шутер.
Матчи по 4–5 минут подходят для «игры между остановками», но требуют слаженной работы команды: ошибка с ультой моментально ломает оборону.
Система прогресса
Победа приближает к вершине International Tank League. Новый ранг открывает:
свежие шасси и пушки;
редкие модули с пассивными бонусами;
сезонные медали и рамки профиля.
Монетизация типично free-to-play-ная: ускорители прокачки и эксклюзивные скины продают за премиальные кристаллы, но базовый набор машин доступен бесплатно.
Графика и «железо»
Полигоны не блещут деталями, зато даже бюджетные смартфоны держат стабильные 60 fps. На флагманах ультра-пресет включается автоматически: отражения на броне, динамические тени от прожекторов и плавные частички дыма.
Первые впечатления
Плюсы
Бодрый темп — TTK короче, чем в World of Tanks Blitz, а способность-ультимейт может мгновенно перевернуть исход раунда.
Геройские механики делают каждый танк по-настоящему уникальным: турельщик ощущается «инженером», а дронщик — саппортом-разведчиком.
Матчи короткие, поэтому поражение не раздражает, а «ещё одна катка» запускается без загрузочного экрана.
Минусы
Пока всего несколько карт, и они быстро приедаются.
Баланс умений сыроват: вертолёт-дрон часто решает исход боя сам по себе.
Игра на английском; локализации обещают к релизу, но сроки неизвестны.
Стоит ли пробовать сейчас
Если любите аркадные шутеры, но хотите свежий сеттинг и геройские «фишки» вместо исторической точности, Tank-a-Boom уже выглядит любопытной альтернативой классическим мобильным «танкам». Через VPN можно зайти на индонезийский сервер и застолбить себе ник до массового наплыва игроков. А когда разработчики объявят глобальный запуск и расширят список карт, у виртуальных полей битвы появится ещё один серьёзный претендент на место в подборке «лучших тайм-киллеров» лета.