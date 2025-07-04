android-1.ru / Новости / Новинки / Set a Watch выходит в цифре: одиночный режим, без русского и по цене 799 рублей

Set a Watch выходит в цифре: одиночный режим, без русского и по цене 799 рублей


Польская студия Acram Digital готовится к выпуску цифровой версии настольной стратегии Set a Watch. Долгое время о проекте сообщали только зарубежные медиа, но теперь всё официально — игра обзавелась страницами в App Store, Google Play и Steam. Релиз намечен на 18 сентября 2025 года.

Цена и языки: локализация мимо

Set a Watch: Digital Edition станет премиальным проектом. Стоимость составит 799 рублей, и это без внутриигровых покупок — вся игра сразу в одном пакете. Но есть нюанс: локализация пока ограничена. На старте будут доступны только английский и польский языки. Русская версия, по всей видимости, в планах не значится.


От кооператива к соло-режиму

В оригинальной настольной версии игроки собирались в команды до четырёх человек. В цифровой адаптации формат изменился — игра ориентирована только на одиночное прохождение. Игрок берёт под контроль троих героев и должен отбиваться от волн противников, используя систему бросков кубиков.


Каждому герою выдаются три кубика разного цвета — их нужно грамотно распределять между атаками, способностями и действиями. Победа требует тактики: здесь не выйдет просто «залить» врага мощными заклинаниями. Каждое решение может стать роковым, и ошибки в расчётах дорого обойдутся.

Классы героев: от мага до жреца

На выбор даются персонажи четырёх классов: воин, маг, друид и жрец. У каждого — свой стиль игры, уникальные навыки и ключевые роли в команде. Состав группы напрямую влияет на стратегию, ведь неудачный выбор может усложнить прохождение уже на первых этапах.


Стоит ли ждать?

Set a Watch: Digital Edition — это не просто перенос настолки, а попытка адаптировать её механику под сольный геймплей. Подходит ли она для такого формата? Узнаем уже в сентябре. Пока игра выглядит как добротный проект для тех, кто любит вдумчивые стратегии без лишней суеты — но и без локализации на русский, что многих может остановить.

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
2
Читайте также:
Tank-a-Boom: неоновые арены, турели и вертолёты — новый танковый шутер 5 × 5 вышел в софт-лонче
Tank-a-Boom: неоновые арены, турели и вертолёты — новый танковый шутер 5 × 5 вышел в софт-лонче
Rail Rescue: Puzzle Lines — яркая головоломка о железных дорогах вышла на iOS
Rail Rescue: Puzzle Lines — яркая головоломка о железных дорогах вышла на iOS
Horizon Walker: «взрослая» аниме-гача добралась до iOS, но столкнулась с цензурой и багами
Horizon Walker: «взрослая» аниме-гача добралась до iOS, но столкнулась с цензурой и багами
Game of Thrones: Dragonfire — мобильные драконы от Warner Bros. вышли в софт-лонче
Game of Thrones: Dragonfire — мобильные драконы от Warner Bros. вышли в софт-лонче
Thronefall: минималистичная стратегия добралась до Android — но с ценовой путаницей
Thronefall: минималистичная стратегия добралась до Android — но с ценовой путаницей
Goat Simulator 3: Multiverse — козья вакханалия переезжает на смартфоны и сразу попадает в топы
Goat Simulator 3: Multiverse — козья вакханалия переезжает на смартфоны и сразу попадает в топы
Punch TV стартовала в раннем доступе на Android — глобальный релиз 14 июля
Punch TV стартовала в раннем доступе на Android — глобальный релиз 14 июля
Zoo City — криминальная авто-RPG о наследнике мафии вышла на iOS и Android
Zoo City — криминальная авто-RPG о наследнике мафии вышла на iOS и Android
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив