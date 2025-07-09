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Grisaia Phantom Trigger Vol.1 выходит на смартфоны: много текста, немного эротики и ни слова по-русски


Визуальная новелла Grisaia Phantom Trigger Vol.1, впервые вышедшая на ПК в 2017 году, добирается до мобильных устройств. Crunchyroll занимается портированием и уже открыл страницы проекта в App Store и Google Play. Ориентировочная дата релиза — 30 сентября 2025 года, но стоит понимать, что это лишь предварительный ориентир: издатель готовит сразу несколько новелл к летнему запуску.

Что за игра?

Phantom Trigger Vol.1 — продолжение вселенной Grisaia, но в этот раз без привычного главного героя. История подаётся от лица нескольких персонажей. По сюжету, вы попадаете в элитную академию, где учатся девушки, способные обращаться с огнестрелом не хуже спецназа, а некоторые и вовсе работают шпионками.


Геймплей: читать, читать и ещё раз читать

Это классическая визуальная новелла в японском стиле: большая часть времени уходит на диалоги, внутренние монологи и описание происходящего. Русского языка нет, так что без знания английского — мимо. А вот те, кто ценит хорошие истории, могут рассчитывать на атмосферный сюжет, хорошо прописанных героев и качественную озвучку.

Что говорят игроки?

У ПК-версии в Steam — “очень положительные” отзывы. Игру хвалят за:

  • продуманный сюжет без лишней воды,

  • стильную рисовку и характерный дизайн персонажей,

  • шикарный саундтрек, который не раздражает даже при долгом чтении,

  • лёгкий фан-сервис — немного эротики, но без перебора.

Что с мобильной версией?

Разработчики обещают адаптацию под сенсорное управление, чтобы всё работало удобно как на смартфонах, так и на планшетах. Про внутриигровые покупки или ограничения пока ничего не известно, но судя по стилю Crunchyroll, базовая версия может быть бесплатной с платными продолжениями или доп-контентом.

Категория:
Новости / Новинки
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