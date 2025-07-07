SCP: Vending Machine — криповая игра про торговый автомат и выживание на закусках

29 июня 2025 года на платформе itch.io вышла необычная инди-игра — SCP: Vending Machine. Спустя несколько дней, 5 июля, она добралась и до Google Play. Скачать можно как версию для Android, так и для ПК (Windows, Mac, Linux).





Разработкой занималась филиппинская студия Neuroticfly Games. Проект вдохновлён SCP-объектом №261 — странным торговым автоматом с чёрной панелью, который, вроде бы, не содержит внутри ничего особенного, но при этом выдаёт еду… и не только.

Основа — SCP-261: еда с побочкой

Оригинальный SCP-261 описан как обычный автомат, внутри которого никогда не находили настоящих продуктов. Но если в него закинуть монеты и ввести трёхзначный код, он выдаёт что-то вроде еды. Иногда — нормальное, иногда — жуткое или откровенно аномальное. А если переборщить с количеством денег или использовать автомат слишком часто, он начнёт выдавать настоящую дичь — вплоть до опасных предметов.





Кто главная героиня?

В центре сюжета — бездомная девушка в аниме-стилистике. Она находит тот самый автомат и решает попробовать счастья. С этого момента начинается странное выживание, в котором два основных действия: просить деньги у прохожих и тратить их на всё более подозрительную «еду» из SCP-261.





Каждая покупка — это риск. Один раз вам выпадет обычный шоколад, а в следующий — мясо, после которого из тела начнут вылезать черви. Или героиня начнёт быстро набирать вес до пугающих размеров. Побочные эффекты бывают разные и далеко не всегда обратимые.

Геймплей и концовки

SCP: Vending Machine — это игра с множеством развилок. Ваши действия, в том числе то, что вы едите и как часто, напрямую влияют на сюжет и финал. Концовок здесь несколько, включая скрытые, и далеко не все из них благополучные.





Атмосфера — гнетущая и при этом немного гротескная. Сочетание крипового SCP-флера, социальной драмы и визуального абсурда создаёт ощущение, будто смотришь хоррор-аниме, в котором никто не гарантирует happy end.