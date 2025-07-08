Kindergarten 3: кровавый балаган возвращается, теперь и на Android

18 июня 2025 года вышла ПК-версия Kindergarten 3. Русского языка в ней не завезли, а цена составляет 710 рублей. Уже 21 июня игра добралась и до Android — версию можно скачать бесплатно через Google Play, но за просмотр рекламы придётся платить вниманием.

Сюжет: снова всё не так

На дворе среда. Детей привезли в новое здание. Школа будто построена на костях: зелёные козявки валяются повсюду, директор куда-то исчез, учителя говорят только рифмами, а в пруду водится аллигатор. В общем, всё как обычно — очередной сюрреалистичный кошмар в обёртке из пиксельного стиля.

Геймплей: убей их всех (но с умом)

Kindergarten 3 остаётся головоломкой с элементами квеста, в которой вы должны понять, как именно отправить на тот свет определённых персонажей — креативно, жестоко и желательно со смыслом. Да, звучит дико. Да, это и есть фишка игры.

Игроки отмечают, что третья часть сохранила фирменный чёрный юмор и странную, но проработанную сюжетную линию. Однако перемены тоже есть.

Что поменяли?

Карточки заменили игрушками. Больше никаких монстермон-карт — теперь вместо них собираем игрушки.

Нет костюмов. Раньше можно было менять облики — теперь это вырезали.

Школа стала меньше. Визуально — компактнее. Это кого-то расстраивает, а кого-то нет.

Экономику убрали. Никаких денег, поборов и “купи жвачку за доллар”. Всё бесплатно, как в настоящем аду.

Мнения и оценки

В Google Play игра получила не самые высокие оценки — кому-то не понравилась реклама, кто-то скучает по старым механикам. Но фанаты остались при своём: один из русскоязычных отзывов гласит — «Детский сад, где происходит кровавая резня — что может быть лучше?»

В целом, Kindergarten 3 — это всё тот же сюр, абсурд и убийственно весёлый квест, на который просто нужно настроиться правильно. Любителям первых двух частей — играть обязательно.