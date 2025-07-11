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Super Milo Adventures выходит в июле — платформер про зайчика, монетки и рыбалку в воздухе


После этапа предрегистрации в Google Play студия Ludibrium Interactive наконец-то выпустила новый трейлер Super Milo Adventures и подтвердила: релиз запланирован на июль 2025 года. Точной даты пока нет, но известно, что игра появится только на Android.


Кто такой Майло?

Главный герой — мальчик-зайчик с ретро-наружностью. Он прыгает по платформам, собирает синие монетки и старается зачистить уровни на 100%, выискивая секреты и скрытые маршруты. Игра выполнена в пиксельном стиле, что навевает воспоминания о старых консолях и первых платформерах.

Геймплей: не только бег и прыжки

Super Milo Adventures не ограничивается классическим платформингом. Игроков ждут мини-игры, например, рыбалка с аркадной механикой — нужно попадать в кольца, парящие в воздухе, чтобы ловить рыбу разного качества. И это ещё не всё.


Герой также будет использовать специальные способности — кататься на сёрфе или в вагонетке, преодолевая участки, где простых прыжков недостаточно.


Кастомизация и уют

Игра не забывает про уют: свою комнату можно обустроить, ставить игровые автоматы, диваны, вешать картины и даже расставлять цветы. По мере прохождения открываются новые биомы, более сложные уровни и костюмы: от пляжного до скафандра или оленя с рожками.

Для кого это?

Super Milo Adventures — проект для тех, кто любит ностальгию по старым платформерам, но с новыми фишками. Здесь нет навязчивой монетизации, гача-систем и «энергии». Просто приключения, кастомизация и немного странной, но милой рыбалки.

Категория:
Новости / Новинки
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