Lost Sword запущена глобально — вайфу, гача и никакой предзагрузки

10 июля издатель Wemade Connect без лишнего шума открыл глобальные серверы мобильной игры Lost Sword. Игра доступна на iOS и Android, но в России проект не запускается официально. Русский язык также отсутствует — поддерживаются только международные локализации.

Из хорошего: никакой предзагрузки и томительного ожидания. Разработчики просто открыли сервера в назначенное время, без танцев с бубном.

Только вайфу. Мужских персонажей не завезли

С самого старта игрок спасает двух аниме-девушек, а дальше — только больше. В игре нет ни одного мужского героя — весь ростер состоит исключительно из женских персонажей в откровенных нарядах. Собирайте коллекцию вайфу, прокачивайте любимиц, открывайте костюмы — стандартный набор для gacha-idle RPG.





Геймплей: "стенка на стенку" и автоматические бои

Сражения в Lost Sword проходят в формате idle-RPG с расстановкой персонажей и автоматическим боем в стиле «стенка на стенку». Игрок управляет составом, подбирает снаряжение и старается соблюсти баланс по элементам.





Уже в первые три минуты вы попадёте в гача-систему: персонажи падают с разной редкостью, и чтобы полностью прокачать одну героиню, придётся выбить пять её копий. Есть также фарм редкой экипировки, сражения с боссами и переход на следующие этапы по мере усиления команды.

Система элементов: классика жанра

Каждая героиня принадлежит к одному из семи элементов, между которыми действует простая логика типа «камень, ножницы, бумага» — один доминирует над другим. Состав отряда и тактика подбираются в зависимости от противников и конкретной миссии.

Lost Sword — типичный представитель gacha-RPG, нацеленный на фанатов аниме и коллекционирования вайфу. Игра не предлагает революций, но для любителей жанра — вполне годный вариант. Главное, не ждать локализации или доступности в РФ.