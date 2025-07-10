android-1.ru / Новости / Новинки / Lost Sword запущена глобально — вайфу, гача и никакой предзагрузки

Lost Sword запущена глобально — вайфу, гача и никакой предзагрузки


10 июля издатель Wemade Connect без лишнего шума открыл глобальные серверы мобильной игры Lost Sword. Игра доступна на iOS и Android, но в России проект не запускается официально. Русский язык также отсутствует — поддерживаются только международные локализации.

Из хорошего: никакой предзагрузки и томительного ожидания. Разработчики просто открыли сервера в назначенное время, без танцев с бубном.

Только вайфу. Мужских персонажей не завезли

С самого старта игрок спасает двух аниме-девушек, а дальше — только больше. В игре нет ни одного мужского героя — весь ростер состоит исключительно из женских персонажей в откровенных нарядах. Собирайте коллекцию вайфу, прокачивайте любимиц, открывайте костюмы — стандартный набор для gacha-idle RPG.


Геймплей: "стенка на стенку" и автоматические бои

Сражения в Lost Sword проходят в формате idle-RPG с расстановкой персонажей и автоматическим боем в стиле «стенка на стенку». Игрок управляет составом, подбирает снаряжение и старается соблюсти баланс по элементам.


Уже в первые три минуты вы попадёте в гача-систему: персонажи падают с разной редкостью, и чтобы полностью прокачать одну героиню, придётся выбить пять её копий. Есть также фарм редкой экипировки, сражения с боссами и переход на следующие этапы по мере усиления команды.

Система элементов: классика жанра

Каждая героиня принадлежит к одному из семи элементов, между которыми действует простая логика типа «камень, ножницы, бумага» — один доминирует над другим. Состав отряда и тактика подбираются в зависимости от противников и конкретной миссии.

Lost Sword — типичный представитель gacha-RPG, нацеленный на фанатов аниме и коллекционирования вайфу. Игра не предлагает революций, но для любителей жанра — вполне годный вариант. Главное, не ждать локализации или доступности в РФ.

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
0
Читайте также:
Grisaia Phantom Trigger Vol.1 выходит на смартфоны: много текста, немного эротики и ни слова по-русски
Grisaia Phantom Trigger Vol.1 выходит на смартфоны: много текста, немного эротики и ни слова по-русски
Kindergarten 3: кровавый балаган возвращается, теперь и на Android
Kindergarten 3: кровавый балаган возвращается, теперь и на Android
SCP: Vending Machine — криповая игра про торговый автомат и выживание на закусках
SCP: Vending Machine — криповая игра про торговый автомат и выживание на закусках
Set a Watch выходит в цифре: одиночный режим, без русского и по цене 799 рублей
Set a Watch выходит в цифре: одиночный режим, без русского и по цене 799 рублей
Tank-a-Boom: неоновые арены, турели и вертолёты — новый танковый шутер 5 × 5 вышел в софт-лонче
Tank-a-Boom: неоновые арены, турели и вертолёты — новый танковый шутер 5 × 5 вышел в софт-лонче
Rail Rescue: Puzzle Lines — яркая головоломка о железных дорогах вышла на iOS
Rail Rescue: Puzzle Lines — яркая головоломка о железных дорогах вышла на iOS
Horizon Walker: «взрослая» аниме-гача добралась до iOS, но столкнулась с цензурой и багами
Horizon Walker: «взрослая» аниме-гача добралась до iOS, но столкнулась с цензурой и багами
Game of Thrones: Dragonfire — мобильные драконы от Warner Bros. вышли в софт-лонче
Game of Thrones: Dragonfire — мобильные драконы от Warner Bros. вышли в софт-лонче
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив