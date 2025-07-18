android-1.ru / Новости / Новинки / Dead Force: Zombie Strike Ops — зомби-шутер с хедшотами, боссами и ручным прицелом

Dead Force: Zombie Strike Ops — зомби-шутер с хедшотами, боссами и ручным прицелом


Студия VNGGames Studios открыла ранний доступ к своему новому экшену — Dead Force: Zombie Strike Ops. Это шутер от третьего лица, где игроки сражаются с волнами зомби и стараются выжить в условиях ограниченных патронов и наступающего безумия. Игра уже доступна на Android через Play Market в ряде стран, и её успели скачать более 5000 раз.

Геймплей: прицеливайся сам, выживай как можешь

В Dead Force игрокам предлагают короткие миссии, где нужно удерживать позицию и не дать зомби пробиться. Прицеливание — ручное, так что автоматических попаданий не будет: хедшоты ставите сами. За каждую удачную миссию выдаются деньги, которые тратятся на покупку новых пушек и апгрейды уже имеющегося оружия.


Бонусы за вход и оффлайн-режим

  • 🎁 Бонусы за вход: за ежедневный логин в течение 7 дней дают золотые слитки — премиальную валюту.

  • 📴 Оффлайн-режим: сюжетная кампания доступна без подключения к интернету.

  • 🎬 Реклама: можно смотреть добровольно, чтобы удваивать награды после миссий.

Пушки, обвес и выживание без конца

Dead Force не ограничивается только сюжетными заданиями. Есть также:

  • Бесконечный режим — чем дольше живёшь, тем круче награда

  • Боссы — жирные и агрессивные

  • Настройка оружия и обвесов — под себя и стиль игры

Минусы: карт пока мало

Пока один из главных недостатков — небольшое разнообразие карт. Уже через несколько миссий начинает чувствоваться повторяемость локаций. Надеемся, это поправят в финальной версии.

Dead Force: Zombie Strike Ops — это добротный мобильный шутер без автоприцела, с акцентом на хедшоты, апгрейды и выживание. Играет быстро, работает оффлайн, а за старание щедро платит внутриигровыми наградами.

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
6
Читайте также:
My Favorite Car 2 вышла на Android — симулятор, где ты и есть весь автосервис
My Favorite Car 2 вышла на Android — симулятор, где ты и есть весь автосервис
Prickle вышла на смартфонах — головоломка про ежа, тетрис и семейные объятия
Prickle вышла на смартфонах — головоломка про ежа, тетрис и семейные объятия
Lost and Hound вышла на Android: игра, где вы — корги-спасатель с нюхом, как у супергероя
Lost and Hound вышла на Android: игра, где вы — корги-спасатель с нюхом, как у супергероя
Super Milo Adventures выходит в июле — платформер про зайчика, монетки и рыбалку в воздухе
Super Milo Adventures выходит в июле — платформер про зайчика, монетки и рыбалку в воздухе
Lost Sword запущена глобально — вайфу, гача и никакой предзагрузки
Lost Sword запущена глобально — вайфу, гача и никакой предзагрузки
Grisaia Phantom Trigger Vol.1 выходит на смартфоны: много текста, немного эротики и ни слова по-русски
Grisaia Phantom Trigger Vol.1 выходит на смартфоны: много текста, немного эротики и ни слова по-русски
Kindergarten 3: кровавый балаган возвращается, теперь и на Android
Kindergarten 3: кровавый балаган возвращается, теперь и на Android
SCP: Vending Machine — криповая игра про торговый автомат и выживание на закусках
SCP: Vending Machine — криповая игра про торговый автомат и выживание на закусках
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив