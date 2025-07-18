Dead Force: Zombie Strike Ops — зомби-шутер с хедшотами, боссами и ручным прицелом

Студия VNGGames Studios открыла ранний доступ к своему новому экшену — Dead Force: Zombie Strike Ops. Это шутер от третьего лица, где игроки сражаются с волнами зомби и стараются выжить в условиях ограниченных патронов и наступающего безумия. Игра уже доступна на Android через Play Market в ряде стран, и её успели скачать более 5000 раз.

Геймплей: прицеливайся сам, выживай как можешь

В Dead Force игрокам предлагают короткие миссии, где нужно удерживать позицию и не дать зомби пробиться. Прицеливание — ручное, так что автоматических попаданий не будет: хедшоты ставите сами. За каждую удачную миссию выдаются деньги, которые тратятся на покупку новых пушек и апгрейды уже имеющегося оружия.





Бонусы за вход и оффлайн-режим

🎁 Бонусы за вход: за ежедневный логин в течение 7 дней дают золотые слитки — премиальную валюту.

📴 Оффлайн-режим: сюжетная кампания доступна без подключения к интернету .

🎬 Реклама: можно смотреть добровольно, чтобы удваивать награды после миссий.

Пушки, обвес и выживание без конца

Dead Force не ограничивается только сюжетными заданиями. Есть также:

Бесконечный режим — чем дольше живёшь, тем круче награда

Боссы — жирные и агрессивные

Настройка оружия и обвесов — под себя и стиль игры

Минусы: карт пока мало

Пока один из главных недостатков — небольшое разнообразие карт. Уже через несколько миссий начинает чувствоваться повторяемость локаций. Надеемся, это поправят в финальной версии.

Dead Force: Zombie Strike Ops — это добротный мобильный шутер без автоприцела, с акцентом на хедшоты, апгрейды и выживание. Играет быстро, работает оффлайн, а за старание щедро платит внутриигровыми наградами.