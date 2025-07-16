My Favorite Car 2 вышла на Android — симулятор, где ты и есть весь автосервис

10 июля 2025 года на Android вышла My Favorite Car 2 — новая игра от студии FORESIGHT, доступная через Google Play. Это не аркада и не тыкалка — перед вами настоящий симулятор автосервиса от первого лица, где каждый шаг придётся делать самому: от заказа деталей до полировки капота.

Как проходит день в гараже?

Всё начинается с эвакуатора: вы доезжаете до своего гаража, включаете свет, запускаете оборудование, проверяете список заказов. Через ПК оформляете доставку битых тачек и недостающих деталей, ждёте их, а затем — в бой с болгаркой, молотком и гаечным ключом.

Садиться за руль можно, но сначала придётся привести машину в чувство — подлатать кузов, поставить недостающие части и оживить двигатель.





Всё от первого лица

Геймплей построен полностью от первого лица — вы буквально ходите по сервису, берёте инструменты, поднимаете авто на домкратах и проверяете его руками. Работаете один, без команды — весь автосервис держится только на вас.

Можно играть офлайн

📱 Платформа: Android

📥 Размер: около 0,9 ГБ

🚫 Интернет: не обязателен — можно играть офлайн

💸 Монетизация: реклама включается, если хотите сбросить цену при торге с NPC

Починил — катайся

После ремонта машину можно либо продать автоматически, либо выставить свою цену. А если не хотите расставаться с результатом труда — садитесь за руль и катайтесь по сельской Америке. Игра предлагает реалистичную физику, живой трафик, ДТП, пробки, смену погоды и времени суток.





Что говорят игроки?

Пока отзывы в Google Play в основном положительные. Людям нравится, что игра — не упрощённая кликалка, а действительно ручной симулятор с атмосферой одиночной работы, где всё зависит только от тебя.

My Favorite Car 2 — отличный вариант для тех, кто кайфует от ремонта, любит неспешный геймплей и хочет сам управлять всем процессом — от поиска запчастей до пробной поездки.