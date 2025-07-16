android-1.ru / Новости / Новинки / My Favorite Car 2 вышла на Android — симулятор, где ты и есть весь автосервис

My Favorite Car 2 вышла на Android — симулятор, где ты и есть весь автосервис


10 июля 2025 года на Android вышла My Favorite Car 2 — новая игра от студии FORESIGHT, доступная через Google Play. Это не аркада и не тыкалка — перед вами настоящий симулятор автосервиса от первого лица, где каждый шаг придётся делать самому: от заказа деталей до полировки капота.

Как проходит день в гараже?

Всё начинается с эвакуатора: вы доезжаете до своего гаража, включаете свет, запускаете оборудование, проверяете список заказов. Через ПК оформляете доставку битых тачек и недостающих деталей, ждёте их, а затем — в бой с болгаркой, молотком и гаечным ключом.

Садиться за руль можно, но сначала придётся привести машину в чувство — подлатать кузов, поставить недостающие части и оживить двигатель.


Всё от первого лица

Геймплей построен полностью от первого лица — вы буквально ходите по сервису, берёте инструменты, поднимаете авто на домкратах и проверяете его руками. Работаете один, без команды — весь автосервис держится только на вас.

Можно играть офлайн

  • 📱 Платформа: Android

  • 📥 Размер: около 0,9 ГБ

  • 🚫 Интернет: не обязателен — можно играть офлайн

  • 💸 Монетизация: реклама включается, если хотите сбросить цену при торге с NPC

Починил — катайся

После ремонта машину можно либо продать автоматически, либо выставить свою цену. А если не хотите расставаться с результатом труда — садитесь за руль и катайтесь по сельской Америке. Игра предлагает реалистичную физику, живой трафик, ДТП, пробки, смену погоды и времени суток.


Что говорят игроки?

Пока отзывы в Google Play в основном положительные. Людям нравится, что игра — не упрощённая кликалка, а действительно ручной симулятор с атмосферой одиночной работы, где всё зависит только от тебя.

My Favorite Car 2 — отличный вариант для тех, кто кайфует от ремонта, любит неспешный геймплей и хочет сам управлять всем процессом — от поиска запчастей до пробной поездки.

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
2
Читайте также:
Prickle вышла на смартфонах — головоломка про ежа, тетрис и семейные объятия
Prickle вышла на смартфонах — головоломка про ежа, тетрис и семейные объятия
Lost and Hound вышла на Android: игра, где вы — корги-спасатель с нюхом, как у супергероя
Lost and Hound вышла на Android: игра, где вы — корги-спасатель с нюхом, как у супергероя
Super Milo Adventures выходит в июле — платформер про зайчика, монетки и рыбалку в воздухе
Super Milo Adventures выходит в июле — платформер про зайчика, монетки и рыбалку в воздухе
Lost Sword запущена глобально — вайфу, гача и никакой предзагрузки
Lost Sword запущена глобально — вайфу, гача и никакой предзагрузки
Grisaia Phantom Trigger Vol.1 выходит на смартфоны: много текста, немного эротики и ни слова по-русски
Grisaia Phantom Trigger Vol.1 выходит на смартфоны: много текста, немного эротики и ни слова по-русски
Kindergarten 3: кровавый балаган возвращается, теперь и на Android
Kindergarten 3: кровавый балаган возвращается, теперь и на Android
SCP: Vending Machine — криповая игра про торговый автомат и выживание на закусках
SCP: Vending Machine — криповая игра про торговый автомат и выживание на закусках
Set a Watch выходит в цифре: одиночный режим, без русского и по цене 799 рублей
Set a Watch выходит в цифре: одиночный режим, без русского и по цене 799 рублей
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив