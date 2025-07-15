Prickle вышла на смартфонах — головоломка про ежа, тетрис и семейные объятия

Prickle — уютная, но не такая уж простая головоломка, которая изначально вышла на PC 22 ноября 2024 года. В Steam у игры очень положительные оценки, а теперь, с 13 июля 2025 года, она доступна и на мобильных. Версия для iOS стоит 449 рублей, а на Android можно скачать бесплатно, пройти часть уровней и решить — платить ли 419 рублей за полную игру.

Сюжет: папа-ёж собирает детей

Вы играете за папу-ежа, который должен найти и собрать своих потерявшихся ежат. Только вот просто взять их за лапу и уйти не выйдет: они прицепляются к папе, а он, как настоящий тетрисный модуль, вытягивается и изгибается, пытаясь протиснуться в узкие проходы и не застрять в хитроумных ловушках.





Каждая миссия требует продумывать форму, в которой вы цепляете ежат, чтобы пройти дальше. Получается такой тёплый, семейный, но порой хардкорный тетрис-платформер.





4 сезона, 40+ уровней и тонкая логика

Prickle делится на четыре сезона — каждый со своими визуальными темами и новыми механиками. Всего в игре более 40 уровней, где вам придётся двигаться, собирать, разворачиваться и придумывать хитрые маршруты.

Поначалу кажется просто, но ближе к середине становится реально непросто — и тут на помощь приходят подсказки, которые встроены прямо в геймплей. Никакого жёсткого застревания.





Игру даже сравнивают с Baba Is You, но Prickle проще по подаче и уютнее по атмосфере.





Признание и награды

Несмотря на минималистичный стиль, игра собрала ряд наград в 2024 году:

🏆 Godot Game Awards — Лучшая головоломка

🏆 Gamescom Latam — Финалист в номинации "Лучшая казуальная игра"

🏆 GDOC EXPO — Приз зрительских симпатий

Разработчики создавали игру на движке Godot, что делает её ещё и хорошим примером независимой разработки без Unity и Unreal.

Стоит ли играть?

Если хочется расслабиться, включить голову и поиграть во что-то тёплое, но не глупое — Prickle справится отлично. Это не просто «ещё одна головоломка с милым персонажем». Это игра с характером, идеей и крутой реализацией.