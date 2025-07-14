Lost and Hound вышла на Android: игра, где вы — корги-спасатель с нюхом, как у супергероя

Lost and Hound — инди-игра от студии Daisy Ale Studios, которая изначально вышла на ПК ещё в августе 2022 года. Тогда она получила положительные отзывы в Steam за необычный подход к геймплею и искреннюю атмосферу. Спустя почти два года разработчики запустили мобильную версию на Android — и сразу в 247 странах. Это не ограниченный софт-запуск, а полноценный релиз в формате раннего доступа.

Вы играете за корги по кличке Бисквит

Да, это не ошибка. Главный герой — собака, а точнее корги по имени Бисквит. Его напарник — бывший спасатель по имени Хэйден. Вместе они помогают людям: ищут пропавших, распутывают странные дела, находят запрещённые вещества в аэропортах, спасают овец и даже реагируют на приступы эпилепсии.





Никаких маркеров — только нюх, слух и лапы

Главная особенность Lost and Hound — ориентация по звуку и запаху. Вместо стандартной карты и стрелок вы слышите нарастающий гул — он усиливается, когда вы приближаетесь к цели. Также можно различать разговоры, сердцебиение и даже звуки сквозь стены.

Всё это сделано не ради геймплейной фишки — игра изначально спроектирована с учётом потребностей незрячих игроков. Но пройти её может любой. Каждый уровень — это отдельная история, а не просто рутинный квест "принеси-подай".





Что с мобильной версией?

📱 Доступ: Google Play, Android

💸 Бесплатно: да, но есть реклама и покупки

📦 Размер клиента: ~1,1 ГБ

🌍 География: 247 стран

🧪 Статус: ранний доступ

От ПК-версии мобильная отличается не сильно — разве что адаптирована под сенсорное управление и работает по условно-бесплатной модели.





Стоит ли играть?

Если вы устали от однотипных мобильных RPG, клонов или гача-помоек — Lost and Hound это свежий глоток воздуха. Она не идеальна, не шумит на заголовках, но делает важное: даёт новый игровой опыт, которого почти нигде нет. И делает это через корги.