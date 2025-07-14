android-1.ru / Новости / Новинки / Lost and Hound вышла на Android: игра, где вы — корги-спасатель с нюхом, как у супергероя

Lost and Hound вышла на Android: игра, где вы — корги-спасатель с нюхом, как у супергероя


Lost and Hound — инди-игра от студии Daisy Ale Studios, которая изначально вышла на ПК ещё в августе 2022 года. Тогда она получила положительные отзывы в Steam за необычный подход к геймплею и искреннюю атмосферу. Спустя почти два года разработчики запустили мобильную версию на Android — и сразу в 247 странах. Это не ограниченный софт-запуск, а полноценный релиз в формате раннего доступа.

Вы играете за корги по кличке Бисквит

Да, это не ошибка. Главный герой — собака, а точнее корги по имени Бисквит. Его напарник — бывший спасатель по имени Хэйден. Вместе они помогают людям: ищут пропавших, распутывают странные дела, находят запрещённые вещества в аэропортах, спасают овец и даже реагируют на приступы эпилепсии.


Никаких маркеров — только нюх, слух и лапы

Главная особенность Lost and Houndориентация по звуку и запаху. Вместо стандартной карты и стрелок вы слышите нарастающий гул — он усиливается, когда вы приближаетесь к цели. Также можно различать разговоры, сердцебиение и даже звуки сквозь стены.

Всё это сделано не ради геймплейной фишки — игра изначально спроектирована с учётом потребностей незрячих игроков. Но пройти её может любой. Каждый уровень — это отдельная история, а не просто рутинный квест "принеси-подай".


Что с мобильной версией?

  • 📱 Доступ: Google Play, Android

  • 💸 Бесплатно: да, но есть реклама и покупки

  • 📦 Размер клиента: ~1,1 ГБ

  • 🌍 География: 247 стран

  • 🧪 Статус: ранний доступ

От ПК-версии мобильная отличается не сильно — разве что адаптирована под сенсорное управление и работает по условно-бесплатной модели.


Стоит ли играть?

Если вы устали от однотипных мобильных RPG, клонов или гача-помоек — Lost and Hound это свежий глоток воздуха. Она не идеальна, не шумит на заголовках, но делает важное: даёт новый игровой опыт, которого почти нигде нет. И делает это через корги.

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
4
Читайте также:
Super Milo Adventures выходит в июле — платформер про зайчика, монетки и рыбалку в воздухе
Super Milo Adventures выходит в июле — платформер про зайчика, монетки и рыбалку в воздухе
Lost Sword запущена глобально — вайфу, гача и никакой предзагрузки
Lost Sword запущена глобально — вайфу, гача и никакой предзагрузки
Grisaia Phantom Trigger Vol.1 выходит на смартфоны: много текста, немного эротики и ни слова по-русски
Grisaia Phantom Trigger Vol.1 выходит на смартфоны: много текста, немного эротики и ни слова по-русски
Kindergarten 3: кровавый балаган возвращается, теперь и на Android
Kindergarten 3: кровавый балаган возвращается, теперь и на Android
SCP: Vending Machine — криповая игра про торговый автомат и выживание на закусках
SCP: Vending Machine — криповая игра про торговый автомат и выживание на закусках
Set a Watch выходит в цифре: одиночный режим, без русского и по цене 799 рублей
Set a Watch выходит в цифре: одиночный режим, без русского и по цене 799 рублей
Tank-a-Boom: неоновые арены, турели и вертолёты — новый танковый шутер 5 × 5 вышел в софт-лонче
Tank-a-Boom: неоновые арены, турели и вертолёты — новый танковый шутер 5 × 5 вышел в софт-лонче
Rail Rescue: Puzzle Lines — яркая головоломка о железных дорогах вышла на iOS
Rail Rescue: Puzzle Lines — яркая головоломка о железных дорогах вышла на iOS
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив