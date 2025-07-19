Astrea: Six-Sided Oracles вышла на смартфонах — рогалик с кубиками вместо карт

17 июля 2025 года состоялся релиз мобильного порта Astrea: Six-Sided Oracles — необычного карточного (точнее, кубикового) рогалика, который изначально вышел на PC в сентябре 2023 года и получил очень положительные отзывы в Steam.





На Android и iOS игру можно купить за 699 и 799 рублей соответственно. Мобильная версия весит 689,4 МБ, поддерживает только английский язык и не указана поддержка контроллеров, как в ПК-версии.

Особенность №1 — не карты, а кубики

Вместо привычных карт вы получаете более 350 уникальных кубиков, разделённых на три типа:

Безопасные — минимальные риски, стабильные эффекты

Сбалансированные — сочетают плюсы и минусы

Рискованные — могут всё испортить или выиграть вам бой

Механика строится вокруг двух видов урона:

Очищение (полезный эффект)

Скверна (негативное влияние, может работать и против врагов, и против вас)

Выбор оракула решает многое

Перед началом забега вы выбираете одного из шести оракулов. У каждого — собственный набор кубиков, уникальные способности и стиль прохождения. Один может полагаться на защиту и контроль, другой — на агрессию и критические броски.





Контент: всё на одного

Astrea — это строго одиночная игра. Нет ни мультиплеера, ни внутриигровых чатов. Это рогалик, где всё зависит от ваших решений, сборки и броска кубика. Поддержка русского языка есть только в ПК-версии — мобильный релиз вышел только на английском.

Стоит ли играть?

Если вы любите рогалики, но устали от однотипных карточных боёв — Astrea предлагает свежий подход с кубиками и необычной механикой скверны. Атмосфера игры — мрачная, визуальный стиль — стильный, сложность — честная.

Astrea: Six-Sided Oracles — это не просто ещё один «рогалик с артами». Это умный, хорошо собранный проект, где каждая партия непохожа на предыдущую. А теперь — и в кармане.