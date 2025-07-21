Jericho: Survival Mission — изометрический шутер про зомби, выживание и ручной отстрел

В Play Market началась предрегистрация на Jericho: Survival Mission — тёмный и брутальный шутер с видом сверху, который готовит вам встречу с ордами зомби и нехваткой патронов. На момент публикации страница есть только на Android, хотя в будущем игра также появится и на iOS. Это не софт-запуск, пробной версии нет — ждём полноценного релиза.

Геймплей: выживай, стреляй, выбирайся

Игрок берёт на себя роль одного из немногих выживших, оказавшихся в мрачном городе, полном зомби. Цель проста — выбраться живым, выполняя основную миссию и попутные задания.





Игровой процесс — ручной, без автоатаки и автобоя. Камера — изометрическая, напоминающая классику вроде Alien Breed. Вам придётся экономить патроны, собирать ресурсы, искать путь вперёд и принимать решения в боевых ситуациях. Сложность — не прощает ошибок.

Что внутри?

🎮 Гибрид жанров: сурвайвл-хоррор, изометрический экшен и элементы рогалика

📦 Без процедурной генерации карт , но рандомизированный лут и ключевые предметы

💡 Ограниченные ресурсы — искать всё нужно самому

🎯 Система задач: основная линия, побочные квесты, прогресс внутри одной попытки

Что обещают разработчики?

⚙️ Интеллектуальная система загрузки и стриминга контента

📱 Оптимизация под широкий спектр Android-устройств

🧼 Чистый визуальный стиль , без перегруженного интерфейса

✋ Интуитивное сенсорное управление — ничего лишнего, только вы и зомби

Стоит ли ждать?

Jericho: Survival Mission выглядит как игра для тех, кто ценит напряжение, ручное управление и отсутствие халявы. Никакого автоматического экшена — только вы, ваш дробовик и выбор: идти дальше или вернуться и подлутаться. Без генерации уровней, но с меняющимся содержимым — есть шанс на реиграбельность.

Jericho: Survival Mission — проект не для всех, но если вы скучаете по старой школе шутеров с изометрией, ручным прицелом и атмосферой безысходности, держите его на радаре.