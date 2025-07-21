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Jericho: Survival Mission — изометрический шутер про зомби, выживание и ручной отстрел


В Play Market началась предрегистрация на Jericho: Survival Mission — тёмный и брутальный шутер с видом сверху, который готовит вам встречу с ордами зомби и нехваткой патронов. На момент публикации страница есть только на Android, хотя в будущем игра также появится и на iOS. Это не софт-запуск, пробной версии нет — ждём полноценного релиза.

Геймплей: выживай, стреляй, выбирайся

Игрок берёт на себя роль одного из немногих выживших, оказавшихся в мрачном городе, полном зомби. Цель проста — выбраться живым, выполняя основную миссию и попутные задания.


Игровой процесс — ручной, без автоатаки и автобоя. Камера — изометрическая, напоминающая классику вроде Alien Breed. Вам придётся экономить патроны, собирать ресурсы, искать путь вперёд и принимать решения в боевых ситуациях. Сложность — не прощает ошибок.

Что внутри?

  • 🎮 Гибрид жанров: сурвайвл-хоррор, изометрический экшен и элементы рогалика

  • 📦 Без процедурной генерации карт, но рандомизированный лут и ключевые предметы

  • 💡 Ограниченные ресурсы — искать всё нужно самому

  • 🎯 Система задач: основная линия, побочные квесты, прогресс внутри одной попытки

Что обещают разработчики?

  • ⚙️ Интеллектуальная система загрузки и стриминга контента

  • 📱 Оптимизация под широкий спектр Android-устройств

  • 🧼 Чистый визуальный стиль, без перегруженного интерфейса

  • Интуитивное сенсорное управление — ничего лишнего, только вы и зомби

Стоит ли ждать?

Jericho: Survival Mission выглядит как игра для тех, кто ценит напряжение, ручное управление и отсутствие халявы. Никакого автоматического экшена — только вы, ваш дробовик и выбор: идти дальше или вернуться и подлутаться. Без генерации уровней, но с меняющимся содержимым — есть шанс на реиграбельность.

Jericho: Survival Mission — проект не для всех, но если вы скучаете по старой школе шутеров с изометрией, ручным прицелом и атмосферой безысходности, держите его на радаре.

Категория:
Новости / Новинки
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