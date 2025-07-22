FATE Reawakened вышла на iOS — классика жанра теперь в кармане

ATE Reawakened теперь доступна в App Store сразу в ряде стран, за исключением России. Более того, русский язык отсутствует, так что поиграть смогут только те, у кого есть аккаунт, привязанный к другому региону. Сначала можно загрузить демо-версию, а потом — по желанию — купить все три части за $15.99 или каждую отдельно:

Undiscovered Realms

The Traitor Soul

The Cursed King

Что за игра?

FATE Reawakened — это классический данжен-кроулер, перенесённый на мобильные устройства. Геймплей строится вокруг экшен-RPG-механик, прокачки персонажа, зачистки подземелий и фарма лута. Это игра из старой школы, где всё — от бега до боя — зависит от вас.

Каждый забег — уникальный, благодаря процедурной генерации подземелий. Никаких повторов, предсказуемых маршрутов или заученных схем. За каждым углом — враг или редкая добыча.





Питомцы, лут и рыбалка

Выбирайте одного из семи питомцев, который будет помогать вам в боях и таскать лишний хлам. Да, это всё ещё FATE — можно ловить рыбу, и, как ни странно, она полезна: именно через рыбалку можно достать редкие предметы и усиления, которые пригодятся в будущем.





Не только броня: стань магом

Хочешь играть воина — пожалуйста. Но если найдёшь правильные заклинания, можно полностью сменить стиль игры и превратиться в мага или гибридного персонажа. Это особенно актуально при сражениях с большими боссами, которых просто бронёй не задавить.





Стоит ли внимания?

Если вы скучаете по старым RPG с реиграбельностью, ручной прокачкой и лутом, который реально важен — FATE Reawakened это почти идеальный вариант. Только есть нюансы: нет русского языка, нужен зарубежный аккаунт и игра не выходит на Android (пока что).

FATE Reawakened — это мобильная реинкарнация одной из самых недооценённых RPG своего времени. Она не шумная, не модная, но честная. И в этом её сила.