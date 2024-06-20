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The sniper: Apocalypse (Мод, Много денег)

The sniper: Apocalypse (Мод, Много денег) 0.4.8

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Версия:
0.4.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
MULTICAST GAMES
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
279

В Sniper: Apocalypse каждая миссия — это испытание ваших навыков, смекалки и, конечно же, меткости. От вас зависит судьба миллионов невинных жителей, живущих в страхе перед бандитами, которые бесчинствуют на улицах разрушенного города.


Оснащенный последними снайперскими винтовками и передовыми гаджетами, вы должны быть всегда на шаг впереди врага. Каждый ваш выстрел считается, и одна ошибочная пуля может стоить жизни заложника или союзника. Вы будете работать из тени, участвуя в сложнейших операциях по выведению целей, от обычных головорезов до их безжалостных лидеров. Сюжет игры развивается в атмосфере постапокалиптического мира, где обыденная жизнь прервана, а на улицах царят беззаконие и хаос. На вашем пути по спасению города вам придется столкнуться не только с людьми, но и с другими, более опасными существами, порожденными апокалипсисом.


Визуальное оформление игры поражает реалистичностью, каждая деталь города, его заброшенные здания, автомобили, переходы — все это создает особую атмосферу, погружая игрока в мир «Sniper: Apocalypse». Звуковое сопровождение также на высоте: шепот ветра, крики птиц, эхо вашего выстрела — все это создает иллюзию настоящего присутствия в игровом мире.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать The sniper: Apocalypse (Мод, Много денег) 0.4.8 взлом

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Скачать The sniper: Apocalypse (Мод, Много денег) 107 Мб Ссылка 2 107 Мб

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